Andrés Gudiño tendría una ligera ventaja para ocupar la portería, mientras que Paradela y Montaño disputan un lugar en el mediocampo

Cruz Azul visita este jueves 26 de noviembre a León en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Andrés Gudiño tendría una ligera ventaja para ocupar la portería, mientras que Paradela y Montaño disputan un lugar en el mediocampo.

La Máquina cerró su preparación y emprendió el viaje rumbo al Bajío, donde enfrentará al conjunto esmeralda para la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El equipo dirigido por Joel Huiqui buscará dar el primer golpe en una eliminatoria que representa un paso importante en su objetivo de conquistar el bicampeonato.

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, en el Nou Camp, dirigido por Javier Gandolfi. La serie tendrá su desenlace el próximo domingo 29 de noviembre, cuando ambos equipos se encuentren en el Estadio Azteca.

La rivalidad entre celestes y esmeraldas tendrá una agenda intensa durante noviembre. En menos de un mes, ambos clubes se medirán en tres ocasiones: el primer enfrentamiento ocurrió el pasado 1 de noviembre, durante la fase regular del campeonato, mientras que los dos restantes corresponden a los encuentros de ida y vuelta de esta serie de cuartos de final.

Para Joel Huiqui, regresar de León con un resultado favorable será fundamental. El estratega cementero sabe que obtener una ventaja en el primer capítulo le permitiría afrontar la vuelta con mayores posibilidades de controlar los tiempos del encuentro y encaminar la clasificación a las semifinales.

Andrés Gudiño apunta a la titularidad ante León | Imago7

Gudiño y Mier, la primera incógnita de Huiqui

En cuanto a la alineación que podría presentar Cruz Azul ante los Panzas Verdes, todavía existen algunas interrogantes. La principal se encuentra bajo los tres postes, donde Andrés Gudiño y el colombiano Kevin Mier han alternado durante buena parte del torneo. Sin embargo, Gudiño parece tener una ligera ventaja para iniciar el compromiso. La decisión definitiva quedará en manos de Huiqui y se conocerá durante la charla técnica previa al encuentro.

En defensa, la Máquina tendría una línea integrada por Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos como otra de las alternativas para conformar el sector defensivo. El mediocampo estaría encabezado por Carlos Rodríguez, Erick Lira y Agustín Palavecino, aunque todavía existe una disputa por un lugar en esa zona del terreno de juego.

Paradela o Montaño, la otra decisión pendiente

José Paradela y Andrés Montaño son los futbolistas que pelean por un puesto en el once inicial. Ambos comparten características y perfil futbolístico: son zurdos, pueden desempeñarse en una zona similar y cuentan con capacidad para incorporarse al ataque y generar peligro cerca del área rival.

En la delantera, Gabriel Fernández, apunta a ser la referencia ofensiva del conjunto celeste para buscar hacer daño a la defensa de León.

Así, Cruz Azul se prepara para una serie que exigirá concentración y contundencia en ambos encuentros. La primera prueba será en territorio guanajuatense, donde los dirigidos por Joel Huiqui intentarán construir el camino hacia unas semifinales que los mantengan en la pelea por el título y por el anhelado bicampeonato.