El estratega analizó la derrota ante Chivas y la pérdida del liderato, pero defendió el trabajo del equipo y aseguró que La Máquina es candidata al título del Apertura 2026

El mexicano destacó la madurez de sus jugadores | Imago7

Cruz Azul dejó escapar el liderato del Apertura 2026 después de caer 1-0 ante las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, durante la última jornada de la fase regular. El resultado permitió que el Rebaño terminara en la primera posición con 33 puntos, mientras que La Máquina se quedó con 32 unidades y perdió la oportunidad de cerrar el campeonato en la cima.

Tras el encuentro, Joel Huiqui reconoció la frustración por no conseguir el primer lugar, aunque defendió el trabajo de sus jugadores durante el semestre. El entrenador cementero destacó la madurez del plantel, la competencia interna y la posibilidad de conquistar un nuevo campeonato, al tiempo que aseguró que Cruz Azul tiene los argumentos necesarios para competir por el título de la Liga MX.

Joel Huiqui lamenta la derrota ante Chivas y reconoce el trabajo de Cruz Azul

El estratega celeste admitió que la derrota ante Guadalajara dejó una sensación de inconformidad, especialmente por la posibilidad que tenía su equipo de asegurar el liderato. Sin embargo, consideró que el balance de las 17 jornadas es positivo, debido a las dificultades que enfrentaron durante el torneo y la capacidad del plantel para mantenerse entre los principales contendientes

“Si nosotros hubiéramos platicado esto en la jornada uno, hubiera sido muy padre poder anticiparlo. Me parece que el equipo hizo un cierre de campaña extraordinario, logró consolidar la defensa del título. Cada temporada, cada jornada que disputamos, la hicimos de la mejor manera. Hubo altas, bajas y rendimientos a medias, parte de la complejidad de los torneos. Nos enfrentamos a rivales que nos presentaban diferentes dificultades y logramos sortear algunas; otras no las ajustamos”, explicó.

Huiqui reconoció los méritos de Chivas, al que consideró un rival con condiciones para competir por el campeonato. Además, señaló que el cuerpo técnico analizará los errores cometidos durante el encuentro para corregirlos antes de los cuartos de final. “Me deja una sensación de no estar felices porque nos hubiera encantado cerrar de una mejor manera, sobre todo con el liderato. Hoy nos enfrentamos a un buen rival, un rival de Liguilla, que está merecidamente en primer lugar. En cuanto al ajuste del plan de partido, ya lo veremos más adelante. Internamente platicaremos qué fue lo que pasó, qué tenemos que mejorar y, sobre todo, de cara a lo que viene contra un rival importante para los cuartos de final. Desgraciadamente, hoy no pudimos conseguirlo”, agregó.

Madurez de Cruz Azul y la competencia interna durante el Apertura 2026

A pesar del resultado, el técnico se mostró satisfecho con la evolución de Cruz Azul durante el semestre, especialmente por la responsabilidad de dirigir a un equipo que venía de conquistar el campeonato. Huiqui aseguró que mantener el nivel competitivo representó uno de sus principales desafíos y destacó la respuesta de sus futbolistas ante las distintas exigencias del calendario.

“Es una sensación para mí muy grata. No era fácil trabajar con un grupo que venía con una buena inercia desde la jornada 17 del torneo anterior, toda la Liguilla y el campeonato que se consiguió. Creo que el equipo mostró una madurez muy importante en situaciones complejas. Me deja tranquilo el trabajo semana a semana. Cada partido representó una cuestión diferente y logramos encontrar una manera de seguir compitiendo, sobre todo por el primer lugar, hasta la última jornada”, señaló.

Otro de los aspectos que resaltó fue la recuperación de futbolistas que habían tenido poca participación, así como la integración de elementos convocados a la selección mexicana. Para el entrenador, la competencia por un puesto en el once inicial permitió sostener el rendimiento colectivo. “Recuperar a jugadores que no habían tenido tantos minutos, con casos especiales de futbolistas que participaron en selección mexicana, y generar la competencia interna fue un punto importante. Esa competencia va creando duelos por el lugar y por el puesto, pero fue muy sana. Estoy muy contento con mi equipo, es un equipo que compitió cada jornada y estamos listos para enfrentar la Liguilla el próximo jueves”, afirmó.

Oportunidad de dirigir a Cruz Azul y el sueño de otro campeonato

En el plano personal, Huiqui agradeció la confianza de la directiva de Cruz Azul para encabezar el proyecto deportivo y reconoció la importancia de mantener la continuidad institucional. El entrenador consideró que su experiencia al frente del primer equipo representa una responsabilidad que lo obliga a seguir preparándose. “Estoy agradecido con la institución por la oportunidad, por creer en el proyecto y por incluirme en lo que se había estado haciendo bien en Cruz Azul, no solamente en este torneo, sino en los anteriores. Hoy llevamos seis torneos compitiendo a un alto nivel y estar en el camino, acompañando a nuestros jugadores por un próximo título, es maravilloso. Es una sensación de agradecimiento con Víctor, con toda la institución y, sobre todo, con los jugadores”, expresó.

El entrenador también reveló parte del mensaje que compartió con sus futbolistas después de la derrota. Destacó los 210 días de trabajo que acumula con el grupo desde la jornada 17 del campeonato anterior y la disposición que encontró en cada integrante del plantel para mantener a La Máquina entre los candidatos al título. “Lo platiqué en el vestidor al cierre del partido. Les agradecía la disposición en todo momento. Desde la jornada 17 del torneo pasado han transcurrido 210 días y todos ellos han mostrado una disposición increíble. Han abierto los oídos y han puesto sus capacidades al servicio del equipo. El resultado es que estamos compitiendo por el primer lugar y por repetir el campeonato. Eso me deja muy contento”, añadió.

Sobre su crecimiento como entrenador, Huiqui reconoció que su juventud y experiencia todavía limitada en la Primera División representan un desafío, aunque también una motivación para continuar su desarrollo profesional. “Siendo un entrenador joven, con pocos partidos en Primera División, me da una responsabilidad mucho más grande de seguir preparándome para los retos que vienen. Seguramente, si podemos consolidar lo que hemos hecho en el torneo con un campeonato, sería increíble. Después vendrán otras situaciones que esperamos poder resolver”, puntualizó.

¿Cruz Azul es candidato al título? Huiqui manda un mensaje a la afición celeste

Con la fase regular terminada, Huiqui aseguró que Cruz Azul tiene condiciones para buscar el bicampeonato, aunque evitó colocarlo por encima de los otros siete equipos clasificados. El entrenador destacó la profundidad de su plantilla y la capacidad de sus futbolistas para responder cuando ingresan desde la banca. “Nos consideramos dignos candidatos para pelear el título. Esa es una realidad. Así como los ocho que estamos calificados también tienen el sueño de poder pelear el campeonato. Este partido representa un partido de Liguilla, contra un rival que seguramente nos encontraremos más adelante”, manifestó.

El estratega también profundizó en el desarrollo del encuentro ante Guadalajara. Reconoció que Cruz Azul no consiguió resolver determinadas situaciones durante la primera mitad, pero destacó los ajustes realizados después del descanso, cuando el equipo adelantó sus líneas y buscó recuperar el control del partido. “Nos hubiera encantado resolver antes situaciones en el primer tiempo que no logramos concretar. Corregimos en el segundo tiempo y creo que el equipo equilibró la balanza, intentó proponer mucho mejor y hacer una presión más alta. Eso nos sirve de aprendizaje”, explicó.

Finalmente, Huiqui insistió en que la principal fortaleza de La Máquina está en la conformación del plantel y la competencia entre sus integrantes, por lo que considera que existen argumentos para afrontar la Liguilla con aspiraciones de conquistar nuevamente el campeonato. “Tanto Guadalajara como los demás que calificamos a la Liguilla somos candidatos al campeonato. No me siento el mejor como equipo, pero sí considero que tenemos un plantel muy completo en todas las líneas. Cuando un jugador entra de cambio, intenta resolver y hacer cosas diferentes, y creo que ha funcionado. La competencia interna ha sido muy fuerte, muy sana y es una de las fortalezas de Cruz Azul”, aseguró.

Antes de concluir su conferencia, el entrenador envió un mensaje a los seguidores cementeros, a quienes pidió mantener el respaldo al equipo pese a la derrota y acompañarlo en los compromisos de eliminación directa. “Aprovecho el espacio para agradecer a toda la gente de Cruz Azul en México e invitarlos a que nos apoyen en el próximo partido, tanto de visita como de local“, concluyó.