El director técnico de Cruz Azul ya lo consiguió en el certamen anterior, cuando enfrentó la final ante otro estratega nacional

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX está definida y, más allá de la disputa por el título, existe una batalla que volverá a enfrentar al talento nacional contra la experiencia extranjera en los banquillos. Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, y Benjamín Mora, estratega del Pachuca, serán los únicos dos técnicos mexicanos entre los ocho aspirantes al campeonato, con el desafío de repetir lo ocurrido en el Clausura 2026, cuando los entrenadores nacionales consiguieron llegar hasta la final.

¿Volverá a suceder? La pregunta cobra relevancia después de lo ocurrido hace apenas seis meses, cuando Huiqui y Efraín Juárez protagonizaron una final completamente mexicana entre La Máquina y Pumas, pese a que los entrenadores extranjeros también eran mayoría en aquella fase final. El cuadro cementero terminó por conquistar el campeonato, con lo que Huiqui se convirtió en el último estratega nacional en levantar el trofeo de la Primera División.

El escenario vuelve a presentar una marcada diferencia de nacionalidades. Seis de los ocho entrenadores clasificados al Apertura 2026 son extranjeros: cinco argentinos y un uruguayo, mientras que los representantes mexicanos deberán abrirse camino ante rivales que cuentan con experiencia en el fútbol nacional e internacional. La diferencia coloca nuevamente a Huiqui y Mora frente a la oportunidad de demostrar que los estrategas nacionales pueden competir por el campeonato.

Joel Huiqui, el técnico a vencer en el Apertura 2026

Joel Huiqui llegará a la Liguilla como el vigente campeón de la Liga MX y con la responsabilidad de defender el título conquistado en el Clausura 2026. El entrenador cementero terminó la fase regular en el segundo lugar de la clasificación, después de una campaña en la que Cruz Azul consiguió cinco victorias consecutivas antes de caer frente a Chivas en la última jornada. A pesar de perder la posibilidad de terminar como líder general, La Máquina mantiene su condición de candidato al campeonato y buscará conseguir su primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

El primer obstáculo será León, dirigido por el argentino Javier Gandolfi, quien disputará su primera Liguilla como entrenador en el fútbol mexicano. Aunque todavía no cuenta con experiencia en una fase final desde el banquillo, el estratega conoce lo que significa conquistar un campeonato de Liga MX, pues formó parte del histórico Tijuana que levantó el título del Apertura 2012. Ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse al último técnico mexicano campeón, en una eliminatoria que pondrá a prueba la capacidad de ambos para imponer su propuesta futbolística.

Huiqui y Benjamín Mora, los únicos técnicos mexicanos en la Liguilla

Benjamín Mora representa la otra esperanza nacional en la lucha por el campeonato. El entrenador de Pachuca consiguió clasificar a los Tuzos en el octavo lugar de la tabla general, después de cerrar la fase regular con cuatro victorias consecutivas. Su equipo encontró los resultados necesarios en el momento decisivo, incluida la victoria frente a Toluca que aseguró su participación en los cuartos de final. Ahora buscará trasladar ese rendimiento a una eliminatoria contra el mejor equipo de la temporada regular.

El desafío será considerable porque Pachuca enfrentará a las Chivas de Gabriel Milito, líderes del Apertura 2026, quienes aseguraron el primer puesto después de vencer a Cruz Azul en la última jornada. Guadalajara llegará con el objetivo de conquistar su primer campeonato en nueve años, respaldado por una propuesta que le permitió terminar por encima de sus competidores. Para Mora, eliminar al líder representaría un paso importante en su búsqueda por demostrar que los entrenadores mexicanos pueden competir contra los proyectos encabezados por extranjeros.

La presencia de Huiqui y Mora también contrasta con lo sucedido en el Clausura 2026, cuando los únicos entrenadores nacionales clasificados fueron el propio técnico de Cruz Azul y Efraín Juárez, entonces responsable de Pumas. Ambos consiguieron superar sus respectivas eliminatorias hasta encontrarse en la disputa por el campeonato, dejando fuera a los representantes extranjeros. Aquella final representó un resultado poco habitual en una Liga MX donde los estrategas provenientes de otros países han ocupado la mayoría de los banquillos de los equipos protagonistas.

Los técnicos argentinos vuelven a imponerse en la Liguilla

Argentina vuelve a ser el país con mayor representación entre los entrenadores clasificados, con cinco estrategas distribuidos en distintos clubes. Gabriel Milito estará al frente de Chivas; Hernán Crespo dirigirá al Atlas; Antonio Mohamed buscará otro campeonato con Toluca; Javier Gandolfi intentará sorprender con León y Matías Almeyda comandará a Monterrey. A ellos se suma el uruguayo Guillermo Almada, responsable del América, quien tendrá el desafío de regresar a las Águilas a la pelea por el título después de una temporada marcada por la irregularidad.

Club Director técnico Nacionalidad Chivas Gabriel Milito Argentina Cruz Azul Joel Huiqui México América Guillermo Almada Uruguay Atlas Hernán Crespo Argentina Toluca Antonio Mohamed Argentina León Javier Gandolfi Argentina Monterrey Matías Almeyda Argentina Pachuca Benjamín Mora México

La comparación entre ambos torneos permite identificar una tendencia. En el Clausura 2026 también hubo solamente dos entrenadores mexicanos entre los ocho clasificados, mientras que seis fueron extranjeros: cinco argentinos y un brasileño, André Jardine. Para el Apertura 2026, Brasil perdió su representación y Uruguay ocupó ese lugar con Almada, pero el dominio numérico de los estrategas internacionales se mantuvo sin modificaciones.

La diferencia entre los entrenadores mexicanos y extranjeros no se limita a la cantidad de representantes, sino también a los objetivos que persiguen. Mientras Huiqui buscará defender su campeonato y Mora intentará llevar a Pachuca a una nueva final, estrategas como Mohamed, Almeyda y Milito también aspiran a consolidar sus proyectos con un título. La experiencia de los argentinos en el fútbol mexicano será uno de los factores que marcarán el desarrollo de las eliminatorias.

Los técnicos extranjeros del Apertura 2026 | Claro Sports

La historia reciente ofrece un antecedente favorable para los nacionales. Huiqui y Efraín Juárez demostraron en el Clausura 2026 que la inferioridad numérica no impide alcanzar la final, y ahora el entrenador cementero tendrá la oportunidad de repetir aquella hazaña con un nuevo acompañante. Benjamín Mora buscará escribir su propia historia con Pachuca, en una Liguilla que nuevamente pondrá frente a frente a las escuelas mexicana y extranjera. Seis técnicos internacionales parten con ventaja en cantidad, pero solo dos mexicanos necesitan avanzar para repetir una final nacional.