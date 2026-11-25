El piloto colombiano Sebastián Montoya se alista para terminar su temporada en Fórmula 2 y comenzar una nueva etapa con DAMS Lucas Oil el próximo año.

Sebastián Montoya prepara su próxima temporada | DAMS Lucas Oil.

Después de más de dos meses de pausa, el Campeonato FIA de Fórmula 2 reanuda actividades para disputar los dos últimos fines de semana de la temporada, y Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, llega a Catar con un nuevo capítulo de su carrera ya definido: en 2027 competirá con DAMS Lucas Oil y disputará su tercera temporada en la categoría.

El colombiano afrontará este fin de semana la penúltima ronda del campeonato en el Circuito Internacional de Lusail, antes del cierre de temporada en Yas Marina, Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre. Montoya ocupa actualmente la decimoséptima posición de la clasificación general con 30 puntos.

A lo largo de la temporada, el piloto Claro ha conseguido el segundo lugar en la carrera Sprint de Austria, su mejor resultado del año. También terminó quinto en la carrera principal de Montreal, después de partir desde la posición 20 y remontar 15 lugares, y puntuó en escenarios como Melbourne, Miami, Mónaco y Bakú.

El cambio de escudería marcará una nueva etapa para Sebastián después de dos temporadas con Prema Racing. DAMS Lucas Oil confirmó recientemente la incorporación del colombiano para 2027, año en el que afrontará su tercera campaña consecutiva en la Fórmula 2. “Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2.

Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar pilotos de primer nivel y ganar carreras. Tengo muchas ganas de salir a la pista y empezar”, afirmó Montoya al portal de la F2 tras el anuncio de su nuevo equipo.

Con dos temporadas de experiencia en la categoría, Sebastián acumula cuatro podios en la Fórmula 2. Tres de ellos llegaron durante su temporada de debut en 2025, año en el que terminó duodécimo en el campeonato, mientras que en 2026 consiguió su cuarto podio con el segundo lugar en Austria.

Fechas y horas para ver a Sebastián Montoya en Qatar

La actividad en Lusail comenzará el viernes con los entrenamientos libres y la clasificación. El sábado se disputará la carrera Sprint y el domingo la Feature Race.

Clasificación Viernes 27 de noviembre

– 10:00 a.m. (hora colombiana)

Carrera Sprint Sábado 28 de noviembre

– 11:15 a.m. (hora colombiana)

Carrera Feature Domingo 29 de noviembre

– 7:00 a.m. (hora colombiana)

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