Ryan Garcia vs Conor Benn, en vivo: ¿Quién gana la pela de box por el título welter hoy 12 de septiembre?
Ryan Garcia pondrá en juego el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en las 147 libras frente a Conor Benn en el T-Mobile Arena en Las Vegas
Oswaldo Molina vs Pablo Rubio | Peso pactado (132 libras) | Gana Molina por decisión unánime
Abel González derrotó a Raúl Salomón por decisión unánime (77-74, 77-74, 77-74) en una pelea de peso supermediano a ocho rounds, en un combate que comenzó con una sorpresa mayúscula. Salomón mandó a la lona al invicto en el primer round, el primer derribo que González recibe en su carrera, y durante los primeros episodios mostró personalidad para plantarse ante el favorito. Sin embargo, González ajustó su estrategia, tomó el control conforme avanzó la pelea y aprovechó el desgaste de su rival para imponer su ritmo y conectar mejores combinaciones. Salomón recuperó intensidad en el séptimo round, pero González volvió a dominar los intercambios en el cierre para asegurar el triunfo en las tarjetas y mantener su récord perfecto de 9-0.
Abel González vs Raúl Salomón | Peso supermediano | Gana González por decisión unánime
Abel González derrotó a Raúl Salomón por decisión unánime (77-74, 77-74, 77-74) en una pelea de peso supermediano a ocho rounds. Salomón sorprendió al invicto con un derribo en el primer round, el primero que recibe González en su carrera, y ofreció una sólida respuesta durante buena parte del combate. Sin embargo, González impuso condiciones conforme avanzaron los rounds, aprovechó el desgaste de su rival y cerró la pelea con mayor dominio para quedarse con el triunfo. Los tres jueces coincidieron con tarjetas a favor del ganador.
Vlad Panin vs Dakota Linger | Peso superwelter | Gana Panin por nocaut técnico
Vlad Panin derrotó por nocaut técnico a Dakota Linger a los 1:22 del cuarto round, en un combate de peso superwelter a seis rounds. El ruso tomó la iniciativa desde el inicio y encontró efectividad con sus golpes al cuerpo, antes de ampliar su dominio con combinaciones de uppercuts y ganchos. Linger resistió ante la presión constante de su rival, pero el castigo aumentó conforme avanzó el combate hasta que una serie de golpes a la cabeza obligó al árbitro a detener las acciones y decretar la victoria de Panin.
José Ramírez vs Alexis Rocha | Peso welter | Gana Rocha por decisión unánime
Alexis Rocha derrotó a José Ramírez por decisión unánime (98-91, 98-91, 97-92) en una pelea de peso welter a 10 rounds. Ramírez dominó buena parte de los primeros cinco rounds y mantuvo a Rocha incómodo, pero el panorama cambió a partir del sexto episodio, cuando el californiano aumentó la actividad y conectó combinaciones. En el séptimo, Rocha sacudió a Ramírez con un potente gancho de izquierda, mientras que el octavo ofreció un intenso intercambio de golpes que incluyó un choque de cabezas y un derribo de Ramírez. Ambos cerraron con fuerza en el décimo asalto, pero los jueces otorgaron una amplia ventaja a Rocha.
Sean Garcia vs Abraham Morales | Peso ligero | Gana Garcia por decisión mayoritaria
Sean García derrotó a Abraham Morales por decisión mayoritaria (58-54, 58-54 y 56-56) en un combate de peso ligero a seis asaltos que abrió la velada, en una pelea donde el hermano menor de Ryan Garcia mostró mayor velocidad y precisión durante los primeros episodios, además de mandar a la lona a su rival en el tercer round. Sin embargo, un punto de descuento por agarre excesivo en el quinto asalto complicó su ventaja y permitió que Morales tomara la iniciativa en el cierre, aunque no le alcanzó para darle la vuelta al resultado. Con dos tarjetas a favor de García por 58-54 y una igualada a 56, el menor de los García se quedó con la victoria por decisión mayoritaria.
¿A qué hora pelean Ryan García vs Conor Benn por el título welter del CMB y dónde ver?
La cartelera estelar de Ryan Garcia vs Conor Benn comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, aunque la pelea principal no tiene una hora oficial, ya que dependerá de la duración de los combates previos. La transmisión para México, Estados Unidos y Latinoamérica estará disponible a través de Paramount+, mientras que el resto del mundo podrá seguirla por DAZN. No olvides que en Claro Sports podrás seguir toda la cobertura con nuestro clásico minuto a minuto, que ofrecerá la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del ring, además de estadísticas, comentarios y análisis de cada una de las peleas más importantes de esta velada de boxeo.
México: 18:00 horas.
Centroamérica: 18:00 horas.
Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.
Colombia: 19:00 horas.
Argentina: 21:00 horas.
Cartelera completa y orden de las peleas de box hoy 12 de septiembre de 2026
1.- Ryan Garcia (25-2-0) vs Conor Benn (25-1-0) | Peso welter | CMB
2.- Jai Opetaia (30-0-0) vs Norair Mikaeljan (28-3-0) | Peso crucero | CMB / The Ring / AMB Regular
3.- Mark Magsayo (29-2-0) vs Andres Cortes (25-0-0) | Peso ligero
4.- Jose Carlos Ramirez (29-3-0) vs Alexis Rocha (26-2-1) | Peso welter
5.- Da’Mazion Vanhouter (12-0-0) vs Raphael Akpejiori (19-3-0) | Peso pesado
6.- Abel Gonzalez (8-0-0) vs Raul Salomon (16-4-1) | Peso supermediano
7.- Vlad Panin (24-2-0) vs Dakota Linger (17-7-3) | Peso welter
8.- Oswaldo Molina (9-0-0) vs Pablo Rubio (15-0-0) | Peso superpluma
9.- Sean Garcia (7-1-1) vs Abraham Morales (4-1-0) | Peso ligero
¿Quién es el favorito para llevarse el título welter y cómo están los momios?
Los momios reflejan una expectativa clara a favor de Ryan Garcia, quien aparece como favorito ante Conor Benn con una diferencia considerable. El -275 del estadounidense muestra que las casas de apuestas le conceden una ventaja importante, mientras que el +225 del británico lo coloca como una alternativa con mayor riesgo, aunque con un pago más atractivo en caso de sorpresa. El +1600 para el empate, por su parte, deja esta posibilidad como el escenario menos contemplado por el mercado.
La tendencia también apunta hacia una pelea con posibilidades de terminar antes de las tarjetas. El nocaut aparece en -176, por debajo del +125 que presenta una definición por decisión, una señal de que el mercado espera mayor probabilidad de una victoria por la vía rápida. En ese escenario, la velocidad y el poder de Garcia pueden marcar la diferencia ante un Benn que necesita imponer su presión y llevar la pelea a un terreno más físico para equilibrar la balanza.