Ryan Garcia vs Conor Benn, en vivo: ¿Quién gana la pela de box por el título welter hoy 12 de septiembre?

¿A qué hora pelean Ryan García vs Conor Benn por el título welter del CMB y dónde ver?

La cartelera estelar de Ryan Garcia vs Conor Benn comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, aunque la pelea principal no tiene una hora oficial, ya que dependerá de la duración de los combates previos. La transmisión para México, Estados Unidos y Latinoamérica estará disponible a través de Paramount+, mientras que el resto del mundo podrá seguirla por DAZN. No olvides que en Claro Sports podrás seguir toda la cobertura con nuestro clásico minuto a minuto, que ofrecerá la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del ring, además de estadísticas, comentarios y análisis de cada una de las peleas más importantes de esta velada de boxeo.

México: 18:00 horas.

Centroamérica: 18:00 horas.

Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Colombia: 19:00 horas.

Argentina: 21:00 horas.