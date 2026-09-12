Toluca vs Atlas en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Toluca y Atlas pelean por uno de los primeros puestos de la clasificación del Apertura 2026: ambos equipos cuentan con 13 puntos previo a la jornada 8
Alineaciones Toluca vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Antonio Mohamed, técnico del Toluca, y Hernán Crespo, entrenador del Atlas, apuntan a iniciar el partido con el mismo sistema táctico: un 4-2-3-1, una de las formaciones más utilizadas en el fútbol actual. La formación permite a ambos equipos mantener dos mediocampistas como soporte defensivo y liberar a tres jugadores detrás del delantero, por lo que el enfrentamiento podría definirse en la batalla por el control del mediocampo y en la capacidad de cada conjunto para aprovechar los espacios por las bandas.
Toluca: Ronaldo Beltran, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Bruno Méndez, Diego Barbosa, Nicolas Castro, Franco Romero, Alexis Vega, Jesús Angulo, Helinho y Federico Viñas.
Atlas: Camilo Vargas, Milton Valenzuela, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre, Jorge Sánchez, Luís Esteves, Víctor Rios, Paulo Ramírez, Arturo Gonzalez, Jorge Rodríguez y Florián Monzón.
¿A qué hora juega Toluca vs Atlas y dónde ver hoy 12 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
Toluca y Atlas se enfrentan este sábado 12 de septiembre en la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, con ambos equipos en la parte alta de la tabla y 13 puntos en su cuenta. Los Diablos Rojos, terceros de la clasificación, llegan con el impulso de su reciente título de la Leagues Cup 2026, mientras que los Rojinegros ocupan el quinto puesto y presumen paso perfecto como visitantes, con tres triunfos en tres partidos. El partido en el Estadio Nemesio Diez representa una oportunidad para que cualquiera de los dos dé un golpe en la pelea por el liderato, además del reto del Atlas de terminar con su sequía de triunfos ante Toluca en la Bombonera, donde no gana desde el Clausura 2022.
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Antecedentes Toluca vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La tendencia reciente entre Toluca y Atlas favorece claramente a los Diablos Rojos, que no conocen la derrota ante los rojinegros en sus últimos enfrentamientos directos. El conjunto escarlata suma tres victorias y cuatro empates en ese periodo, con una ofensiva que ha marcado 12 goles y una defensa que solo ha permitido cinco, mientras que el equipo de los rojinegros ha tenido dificultades para imponerse en esta rivalidad y ha recurrido con frecuencia al empate, con cuatro igualadas sin goles como parte de esta racha.
Toluca 1-1 Atlas: 14 de marzo de 2026 | Clausura 2026 | Jornada 11
Atlas 0-0 Toluca: 1 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Jornada 16
Atlas 2-3 Toluca: 12 de abril de 2025 | Clausura 2025 | Jornada 15
Toluca 4-1 Atlas: 28 de septiembre de 2024 | Apertura 2024 | Jornada 10
Toluca 4-1 Atlas: 7 de abril de 2024 | Clausura 2024 | Jornada 14
Atlas 0-0 Toluca: 26 de agosto de 2023 | Apertura 2023 | Jornada 6
Atlas 0-0 Toluca: 1 de febrero de 2023 | Clausura 2023 | Jornada 1
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Toluca parte como amplio favorito ante Atlas de acuerdo con las cuotas de Caliente MX, con una línea de -223 para el triunfo de los Diablos Rojos, mientras el empate se ubica en +345 y una victoria rojinegra aparece en +580. La diferencia refleja una expectativa clara a favor del conjunto escarlata, que necesita imponer su condición de favorito y trasladar esa ventaja de las apuestas al terreno de juego.
En el mercado de goles, la tendencia también apunta hacia un partido con actividad ofensiva, ya que el escenario de más de 2.5 goles se encuentra en -154, frente al +120 para menos de 2.5. Estas cifras sugieren una mayor probabilidad de al menos tres anotaciones, por lo que el conjunto escarlata no solo parte con ventaja para quedarse con los tres puntos, sino que el pronóstico también contempla un partido con opciones para superar la barrera de los dos goles.