Toluca vs Atlas en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Toluca vs Atlas y dónde ver hoy 12 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?

Toluca y Atlas se enfrentan este sábado 12 de septiembre en la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, con ambos equipos en la parte alta de la tabla y 13 puntos en su cuenta. Los Diablos Rojos, terceros de la clasificación, llegan con el impulso de su reciente título de la Leagues Cup 2026, mientras que los Rojinegros ocupan el quinto puesto y presumen paso perfecto como visitantes, con tres triunfos en tres partidos. El partido en el Estadio Nemesio Diez representa una oportunidad para que cualquiera de los dos dé un golpe en la pelea por el liderato, además del reto del Atlas de terminar con su sequía de triunfos ante Toluca en la Bombonera, donde no gana desde el Clausura 2022.

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