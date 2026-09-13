Semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026: así se quedaron los cruces

Las semifinales de la Liga Femenina BetPlay prometen emociones con el clásico capitalino y un duelo entre ‘Verdes’.

Semifinales Liga Femenina BetPlay | Vizzor Image

Culminaron los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay con la última fecha, la cual se jugó al unísono en cada grupo. Primero se llevaron a cabo los partidos del Grupo B y, unas horas después, la actividad le correspondió al Grupo A. Los dos mejores equipos de cada sector ya quedaron listos para encarar las semifinales, la última ronda antes de la gran final.

Sobre las 3:30 p.m. Deportivo Cali y América de Cali saltaron al terreno de juego del Palmaseca. Las ‘Azucareras’ ya estaban clasificadas, mientras que las ‘Escarlatas’ necesitaban un triunfo para poder avanzar. Pero eso no era todo, pues en el otro duelo entre Orsomarso e Independiente Santa Fe, era necesario que las ‘Leonas’ no sumaran.

Para mala fortuna de las ‘Diablas Rojas’, que se impusieron por la mínima diferencia en su compromiso, las bogotanas ganaron por 1-2 y de esa manera se quedaron con el segundo cupo del Grupo B. Las ‘Verdiblancas’ finalizaron primeras, algo que lograron con anticipación.

Con ese panorama, tanto América de Cali como Orsomarso quedaron eliminados de la Liga Femenina BetPlay y ahora deberán empezar a pensar en el semestre entrante. Por otra parte, Cali y Santa Fe siguen en la pelea por un cupo a la gran final, además de un puesto a la Copa Libertadores Femenina, que recordemos será este año en Ecuador.

Definición de infarto del Grupo A

Por otra parte, a las 7:00 p.m. se jugaron los otros dos partidos que restaban de los cuadrangulares, que fueron entre Internacional de Bogotá vs Millonarios y Atlético Nacional vs Internacional de Palmira. El foco principal estaba en el cotejo que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot, pues ahí se definía el otro tiquete, teniendo en cuenta que las ‘Embajadoras’ ya tenían la clasificación y el primer puesto asegurado.

En la capital de la República no hubo mucha emoción que digamos, pues hubo empate sin goles en el estadio de Techo. Sin embargo, en el otro enfrentamiento sí hubo adrenalina de inicio a fin en suelo antioqueño. Las ‘Verdolagas’ lograron el triunfo por 2-1 ante Inter de Palmira, dejando así en la tercera posición a ese rival.

¿Cómo quedaron las semifinales de la Liga Femenina BetPlay?

Deportivo Cali vs Atlético Nacional.

Millonarios vs Independiente Santa Fe.

Vale la pena mencionar que finalizará en condición de local la llave el equipo que tenga mejor puntuación en la tabla de la reclasificación, según los lineamientos de Dimayor. De igual forma, la entidad dará a conocer en los próximos días la programación respectiva para ambos enfrentamientos. Tener presente que los ganadores de cada serie jugarán por el título de este 2026.

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