Monterrey vs Tigres en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Monterrey vs Tigres y dónde ver hoy 12 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?

El Monterrey vs Tigres se jugará este sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. Rayados confirmó el horario para la edición 143 del Clásico Regio después de que el encuentro sufriera una modificación con respecto a la programación original del Apertura 2026.

La transmisión para México estará disponible por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en sistemas de televisión de paga. Para seguirlo por internet, la opción será ViX Premium, mientras que la programación de la jornada también incluye la señal digital de Layvtime en YouTube.

Monterrey llega al partido después de una semana con actividad internacional. El equipo de Almeyda disputó la final de la Leagues Cup y cayó 2-0 frente al Toluca, mientras que en Liga MX tiene pendiente su partido de la jornada 7 ante Querétaro. Tigres, en contraste, ha disputado sus siete encuentros del campeonato y llega después del empate 1-1 frente al Necaxa.