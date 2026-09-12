Monterrey vs Tigres en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Rayados y felinos reanudan su rivalidad en una jornada marcada por clásicos y la necesidad de sumar puntos
¿A qué hora juega Monterrey vs Tigres y dónde ver hoy 12 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
El Monterrey vs Tigres se jugará este sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. Rayados confirmó el horario para la edición 143 del Clásico Regio después de que el encuentro sufriera una modificación con respecto a la programación original del Apertura 2026.
La transmisión para México estará disponible por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en sistemas de televisión de paga. Para seguirlo por internet, la opción será ViX Premium, mientras que la programación de la jornada también incluye la señal digital de Layvtime en YouTube.
Monterrey llega al partido después de una semana con actividad internacional. El equipo de Almeyda disputó la final de la Leagues Cup y cayó 2-0 frente al Toluca, mientras que en Liga MX tiene pendiente su partido de la jornada 7 ante Querétaro. Tigres, en contraste, ha disputado sus siete encuentros del campeonato y llega después del empate 1-1 frente al Necaxa.
Alineaciones Monterrey vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales todavía no han sido anunciadas por los clubes, pero se esperan estos futbolistas como probables:
Para Monterrey, Matías Almeyda perfila a Luis Cárdenas en la portería; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga en defensa; Óliver Torres y Orbelín Pineda en el mediocampo; Jesús Corona, Diego Rossi y Lucas Ocampos detrás de Hugo Cuypers, quien aparecería como referencia del ataque rayado.
Por parte de Tigres, Víctor Manuel Vucetich tendría a Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco y Fernando Ordóñez; Fernando Gorriarán y Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Juan Brunetta y Ricardo Monreal; además de Rodrigo Aguirre en punta. La formación puede presentar modificaciones una vez que la Liga MX publique los once iniciales oficiales.
Antecedentes Monterrey vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes inmediatos presentan una ventaja para Tigres. Los felinos no perdieron ninguno de los tres Clásicos Regios más recientes de Liga MX, con dos victorias y un empate. El enfrentamiento anterior se disputó el 7 de marzo de 2026 y terminó con triunfo universitario por 1-0, gracias a un gol de André-Pierre Gignac en los minutos finales.
Los cinco enfrentamientos más recientes dejaron los siguientes marcadores: Tigres 1-0 Monterrey el 7 de marzo de 2026; Monterrey 1-1 Tigres el 1 de noviembre de 2025; Tigres 2-1 Monterrey el 12 de abril de 2025; Monterrey 4-2 Tigres el 19 de octubre de 2024; y Monterrey 1-1 Tigres el 12 de mayo de 2024, este último correspondiente a la Liguilla.
Rayados no derrota a Tigres desde aquel 4-2 del Apertura 2024, por lo que el equipo local buscará terminar con una racha de tres partidos sin triunfo dentro de la rivalidad. Además, el historial reciente en el Estadio BBVA presenta equilibrio: antes de esta edición se habían jugado 18 Clásicos Regios en el inmueble, con seis victorias para cada equipo y seis empates.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Monterrey parte como favorito en los mercados previos al encuentro, aunque las diferencias con Tigres no son amplias. Los momios consultados durante este sábado colocan la victoria de Rayados aproximadamente entre 2.10 y 2.26, mientras que el empate se mueve entre 3.20 y 3.60 y un triunfo de Tigres entre 2.90 y 2.94. Las cifras pueden cambiar hasta el momento del inicio.
El favoritismo del Monterrey responde principalmente a la localía y al contexto previo del encuentro. Rayados suma tres triunfos y tres derrotas en sus seis partidos del Apertura 2026, mientras Tigres registra una victoria, tres empates y tres derrotas en siete jornadas. Sin embargo, el historial reciente del Clásico Regio favorece a los universitarios, por lo que los antecedentes reducen la distancia que presentan los momios.
Pronóstico: Monterrey llega con una ligera ventaja para quedarse con los tres puntos, aunque el momento de ambos equipos y el peso de la rivalidad permiten anticipar un encuentro cerrado. Tigres necesita sumar para abandonar la parte baja de la clasificación, mientras Rayados busca recuperar terreno después de perder sus dos compromisos más recientes de Liga MX.
Monterrey vs Tigres, en vivo
El Clásico Regio vuelve a tomar el centro de atención en la Liga MX. Monterrey y Tigres se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Gigante de Acero por la jornada 8 del Apertura 2026, en un encuentro que reúne a dos equipos que necesitan puntos para acercarse a los primeros lugares. Rayados llega con nueve unidades después de seis partidos, mientras que los universitarios registran seis puntos en siete presentaciones.
La edición 143 de la rivalidad regiomontana también presenta dos proyectos que buscan resultados después de un inicio irregular. Matías Almeyda tendrá su primer Clásico Regio al frente del Monterrey, mientras que Víctor Manuel Vucetich estará del lado de Tigres ante uno de los clubes que dirigió durante distintas etapas de su carrera. Antes del silbatazo inicial, el marcador permanece sin movimientos y el encuentro está programado para comenzar durante la noche de este sábado.