Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Juego 4 de la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol 2026

La gran final de la LMB continúa en Villahermosa con un duelo clave por el campeonato del béisbol mexicano

La Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol continúa con un nuevo enfrentamiento entre Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco. El Estadio Centenario 27 de Febrero será nuevamente el escenario donde ambas novenas buscarán dar un golpe importante en la lucha por el campeonato.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco hoy 12 de septiembre?

El Juego 4 de la gran final de la LMB se disputará este sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La afición podrá seguir todas las acciones del encuentro a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La serie llega a este compromiso con la balanza recargada de un solo lado, por lo que una novena buscará ampliar la ventaja en la batalla por el título, mientras que la otra intentará responder para igualar la rivalidad y mantenerse en la pelea.

Serie del Rey 2026: ¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El Juego 4 de la Serie del Rey 2026 estará disponible en vivo mediante la multiplataforma de Claro Sports, donde los seguidores del béisbol mexicano podrán disfrutar cada lanzamiento, batazo y jugada desde Villahermosa.

El duelo representa una nueva oportunidad para que ambos equipos demuestren su nivel en la serie definitiva de la temporada. Con el campeonato en juego, cada entrada puede marcar la diferencia rumbo a la conquista de la corona de la Liga Mexicana de Béisbol.

¿Cómo va la Serie del Rey de la LMB 2026?

Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco llegan al Juego 4 con una serie que ha mantenido la intensidad desde el primer lanzamiento. Después de los primeros encuentros, ambas organizaciones buscan imponer condiciones en una final que se acerca a su etapa decisiva.

El Estadio Centenario 27 de Febrero será testigo de un nuevo capítulo entre dos equipos que tienen como objetivo levantar el trofeo de campeón. La Serie del Rey 2026 continúa y Claro Sports llevará la transmisión para que los aficionados no pierdan detalle del camino hacia el título.

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