Activan contingencia ambiental por contaminación en la CDMX hoy 12 de septiembre; ¿Habrá Doble Hoy No Circula en domingo?

La CAMe activó la Fase 1 por ozono y estableció restricciones para vehículos este domingo 13 de septiembre en la ZMVM

Hoy No Circula en la CDMX el sábado 12 de septiembre | Reuters

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado 12 de septiembre la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las concentraciones registradas durante la tarde en distintas estaciones de monitoreo de la Ciudad de México.

La medida tendrá efectos en la circulación de vehículos durante este domingo 13 de septiembre, además de incluir recomendaciones para reducir la exposición de la población al ozono. Las autoridades también establecieron horarios para las actividades al aire libre y emitieron medidas para disminuir la generación de contaminantes.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental Fase 1 en la Megalópolis este 12 de septiembre?

La CAMe informó que a las 15:00 horas se registraron concentraciones máximas de ozono de 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, y de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.

Las condiciones meteorológicas favorecieron la acumulación de contaminantes. El Sistema de Monitoreo Atmosférico señaló la presencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, situación que generó estabilidad atmosférica y vientos débiles cerca de la superficie.

A esto se sumó la radiación solar durante las primeras horas de la tarde, condiciones que favorecieron la formación de ozono. Además, el viento se dirigió hacia el suroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que contribuyó al transporte de precursores de ozono hacia esa zona.

Ante estos niveles y las condiciones previstas para las siguientes horas, la CAMe determinó activar la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono con el objetivo de reducir la exposición de la población y disminuir la generación de contaminantes.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre? Estos carros no salen

Sí. Como consecuencia de la Fase 1, este domingo 13 de septiembre habrá restricciones adicionales a la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Los vehículos que deberán suspender su circulación son:

Automóviles de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 o 9 .

y terminación de placa . Vehículos particulares con holograma 0 y 00 , engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 .

, engomado rosa y terminación de placa . Vehículos sin holograma de verificación, incluidos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras. A estos se les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non.

que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non. Vehículos de carga local o federal entre las 6:00 y las 10:00 horas , salvo los que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

, salvo los que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México. Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén incluidos en las restricciones anteriores deberán dejar de circular entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Entre los vehículos exentos están los eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

También podrán circular vehículos de emergencia, servicios médicos, seguridad pública, bomberos, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua, además de unidades destinadas al transporte escolar y de personal que cumplan con la normativa correspondiente. Las motocicletas están exentas de las restricciones de la Fase I.

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¿Cuáles son las recomendaciones ante una contingencia ambiental?

Las autoridades recomiendan reducir la exposición al ozono, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que pueden presentarse los mayores niveles de concentración.

Durante ese horario se recomienda evitar el ejercicio y las actividades cívicas, culturales o recreativas al aire libre. También se pide suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas y considerar posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos. La recomendación tiene especial importancia para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se pide evitar fumar, particularmente en espacios cerrados, y mantenerse informado sobre la calidad del aire mediante la aplicación Aire, el sitio del Sistema de Monitoreo Atmosférico y las cuentas oficiales de las autoridades ambientales.

Para reducir las emisiones contaminantes, las autoridades recomiendan facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea cuando sea posible. También se pide evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas, impermeabilizantes y otros productos que contengan solventes.

Entre las medidas para los hogares se encuentra reducir el consumo de combustibles, limitar el tiempo de ducha a cinco minutos, utilizar recipientes con tapa al cocinar y revisar posibles fugas en las instalaciones de gas. También se recomienda cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, así como detener el suministro cuando se active el seguro de la pistola de llenado.

¿A qué hora es el próximo reporte para saber si se mantiene la contingencia ambiental?

La CAMe realiza evaluaciones de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire durante el día y emite reportes programados a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas. Debido a que la Fase 1 fue activada después del reporte de las 15:00 horas, el siguiente informe programado será a las 20:00 horas de este sábado 12 de septiembre.

En ese reporte se determinará si las condiciones permiten mantener la contingencia o si existen elementos para suspenderla. La decisión dependerá de los niveles de ozono, las condiciones meteorológicas y los pronósticos para las horas siguientes.

La CAMe también puede emitir información fuera de estos horarios si las condiciones ambientales requieren modificar las medidas establecidas.

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