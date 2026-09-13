Alianza vs Junior, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Siga en directo el Alianza vs Junior hoy 12 de septiembre a las 8:20 p.m. Detalles del partido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

Alianza vs Junior, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Alianza vs Junior y dónde ver en vivo hoy 12 de septiembre de 2026?

El partido entre ambos equipos costeños, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II, será a partir de las 8:20 p.m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Este es el último enfrentamiento de la jornada sabatina y se podrá ver a través de la señal de Win Sports +. Otra alternativa es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Alianza vs Junior: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II

Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo; Déinner Quiñones, Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Jánnenson Sarmiento y Guillermo Paiva. DT: Sebastián Viera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Junior de Barranquilla parte con leve favoritismo para llevarse los puntos en su visita a Alianza FC, en un choque marcado por la necesidad de ambos conjuntos por sumar de a tres en la Liga BetPlay. El historial directo favorece con claridad al ‘Tiburón’, que se mantiene invicto ante la escuadra vallenata con tres victorias y dos empates en su registro. No obstante, debido a las fragilidades defensivas que vienen exhibiendo los dos equipos en el torneo, se anticipa un encuentro abierto donde ambos tienen alta probabilidad de marcar, dejando como escenarios más factibles un empate o un triunfo para cualquiera de los bandos.

Le puede interesar