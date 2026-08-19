Erik Lira se acerca al Monaco: Cruz Azul ya negocia la oferta por el mediocampista

La propuesta del Monaco ya está en manos de Víctor Velázquez; la Máquina busca mejorar la cifra y conservar entre 15 y 20% de la carta

Cruz Azul, en negociaciones con el Monaco por Erik Lira | Imago7

El futuro de Erik Lira podría dar el salto definitivo hacia Europa. De acuerdo con información de nuestro reportero Joel Morales, el Monaco ya presentó una oferta formal por el mediocampista de Cruz Azul y la propuesta se encuentra sobre el escritorio de Víctor Velázquez, presidente de la Máquina. Las conversaciones entre ambas partes ya están en marcha con la intención de encontrar un acuerdo para concretar la transferencia.

La postura del club cementero pasa por mejorar las condiciones económicas de la operación. La directiva celeste pretende que el Monaco incremente ligeramente la cifra ofrecida y, además, conservar un porcentaje de los derechos económicos del futbolista pensando en una futura transferencia. Ese porcentaje estaría ubicado entre el 15 y el 20 por ciento, uno de los puntos que actualmente forman parte de la negociación entre los clubes.

La posibilidad de emigrar a Europa ha sido una prioridad para Lira durante este mercado de transferencias. El mediocampista recibió anteriormente una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, equipo dispuesto a realizar una inversión importante para incorporarlo, pero el jugador decidió privilegiar la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol europeo incluso ante una oferta económica superior procedente de Medio Oriente. Monaco se mantuvo desde entonces entre los clubes con mayor interés en su contratación.

El movimiento todavía depende de que Cruz Azul y el conjunto francés alcancen un acuerdo definitivo sobre el monto y la estructura de la transferencia. La existencia de una oferta formal representa un avance dentro de una operación que durante las últimas semanas se había mantenido en etapa de interés y conversaciones. La Máquina busca proteger también una eventual plusvalía del futbolista mediante el porcentaje que pretende conservar de su carta.

Lira comenzó su trayectoria profesional con Necaxa, donde debutó durante la Copa MX en 2018. Posteriormente llegó a Pumas y en 2020 disputó su primer partido de Liga MX con el conjunto universitario, etapa en la que comenzó a sumar continuidad antes de cambiar nuevamente de club. Cruz Azul lo incorporó en 2022 y desde entonces se estableció como una de las opciones habituales en el mediocampo celeste.

Su paso por La Máquina también ha estado acompañado por títulos. El mediocampista ha conquistado con Cruz Azul la Liga MX, la Concachampions y el Campeón de Campeones, mientras aumentaba su presencia dentro del equipo hasta llegar a la selección mexicana. Durante el Mundial de 2026 disputó 346 minutos en cuatro encuentros, participación que volvió a colocarlo dentro del mercado internacional.

En el Apertura 2026, Lira acumula 286 minutos en cuatro jornadas, tres de ellas como titular. Comenzó ante Atlético de San Luis con 76 minutos, disputó todo el encuentro frente a Puebla, ingresó desde el banquillo y jugó 30 minutos contra Atlante y volvió a completar los 90 ante Tijuana en la cuarta fecha del campeonato.

Con la oferta ya presentada y las negociaciones abiertas, el siguiente paso será definir si Monaco acepta elevar su propuesta y permitir que Cruz Azul conserve entre 15 y 20 por ciento de los derechos económicos pensando en una venta posterior. Lira mantiene como prioridad la posibilidad de jugar en Europa y el conjunto francés aparece actualmente como la vía más avanzada para concretar su salida de la Liga MX.

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