FC Juárez vs América en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 5

La fecha del fútbol mexicano inicia con la visita del líder América a la frontera, donde buscarán tres puntos antes de encarar los cuartos de final de la Leagues Cup

¿Cuándo juegan FC Juárez vs América? Canal y horario | Claro Sports

Duelo entre el líder y el último de la tabla del fútbol mexicano, cuando el América visite al FC Juárez como parte de la cuádruple cartelera de este viernes 21 de agosto, en partido que podrás seguir en punto de las 21:00 horas.

El América es el mejor equipo del fútbol mexicano en este inicio de la temporada. Es el único de los cuatro grandes que se metió en cuartos de final de la Leagues Cup, cortesía de victorias ante San Diego FC y Portland Timbers, además de caer en penaltis ante Austin FC tras el 1-1 en 90 minutos. En la Liga MX, inició el Clausura 2026 venciendo a Querétaro por la mínima y empatando ante el Atlante, pero superó a Santos y Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca para tener 10 puntos tras las primeras cuatro jornadas y estar en el primer lugar de la tabla.

Juárez vive una realidad distinta. El equipo fronterizo ganó sus primeros dos juegos en la Leagues Cup, pero cayó ante el Real Salt Lake para quedar fuera del torneo ante equipos de la MLS, en el que tuvieron mejores resultados, ya que en la Liga MX han iniciado de mala manera, incluyendo la renuncia de Caixinha como entrenador. Cayeron ante Puebla y Chivas por la mínima previo a ser goleados por Pumas y Rayados, recibiendo 11 goles en los últimos dos compromisos.

Fecha, horario y dónde ver el FC Juárez vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre América y Juárez por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará el viernes 21 de agosto de 2026 en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Este compromiso no se verá por TV abierta en México, ya que transmite FOX, además de que podrás seguir las acciones minuto a minuto online por Claro Sports.

En Estados Unidos, este partido dará inicio a las 23:00 horas tiempo del Este, 20:00 del Pacífico, y lo transmite FOX Deportes y Universo.

Alineaciones probables del FC Juárez vs América para la jornada 5 de la Liga MX 2026

Para el partido de este viernes, el América y Juárez llegan sin jugadores suspendidos, aunque con bajas por lesión. Lucas Romero está descartado por los fronterizos debido a una ruptura del ligamento cruzado. Por el América, Víctor Dávila vive una situación similar al no haber sido registrado para este torneo, mientras que Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón apuran su recuperación de sus respectivas operaciones.

Estas fueron las alineaciones que presentaron el anterior fin de semana, aunque podría haber cambios ya que los equipos venían de disputar la Leagues Cup e hicieron muchas rotaciones, incluyendo múltiples canteranos que Almada puso de inicio ante San Luis.

FC JUÁREZ : Sebastián Jurado; Javier Aquino, Jesús Murillo, Manuel Mayorga, Óscar Ortega; Denzell García, Raymundo Fulgencio, Guilherme Castilho, José Rodríguez, Ricardo Oliveira; Óscar Estupiñán.

: Sebastián Jurado; Javier Aquino, Jesús Murillo, Manuel Mayorga, Óscar Ortega; Denzell García, Raymundo Fulgencio, Guilherme Castilho, José Rodríguez, Ricardo Oliveira; Óscar Estupiñán. AMÉRICA: Fernando Tapia; Emilio Lara, Ramón Juárez, Miguel Vázquez; Alan Cervantes, Óscar Perea, Raphael Veiga, Ícaro Da Conceição, Dagoberto Espinoza, Diego Arriaga; Henry Martín.

Antecedentes y últimos resultados del FC Juárez vs América en la Liga MX

El partido del viernes en el Olímpico Benito Juárez será el número 17 entre FC Juárez y el América. El saldo es favorable para las Águilas, con 9 victorias, por 4 de los fronterizos y tres empates, aunque el último encuentro, en la jornada 9 del Clausura 2026, lo ganó Bravos. Estos fueron los últimos cinco resultados:

Jornada 9 Clausura 2026: América 1-2 FC Juárez

Jornada 1 Apertura 2025: FC Juárez 1-1 América

Jornada 5 Clausura 2025: América 4-0 FC Juárez

4-0 FC Juárez Jornada 4 Apertura 2024: FC Juárez 1-2 América

Jornada 4 Clausura 2024: FC Juárez 0-2 América

Un dato curioso: el América nunca ha perdido en sus visitas a Juárez, con cinco victorias y tres empates, incluyendo la final de la Copa MX del Clausura 2019.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 5?

En Caliente.mx, el América es favorito para sumar tres puntos en esta fecha 5 del Apertura 2026. El triunfo americanista paga -122, en los momios consultados la mañana del miércoles. El empate tiene línea de +280, por +310 a que Juárez logra su primer triunfo del torneo. Si crees que Bravos no pierde, la doble oportunidad (Juárez/empate) paga -106.

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