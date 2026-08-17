¿Campeonitis? Joel Huiqui vive horas bajas con Cruz Azul

La Máquina pasó de conquistar dos trofeos en apenas 10 partidos con su nuevo entrenador a quedar fuera de la Leagues Cup y encadenar tropiezos en Liga MX

Joel Huiqui suma tres derrotas con Cruz Azul | Imago7

La euforia por la décima estrella parece haber quedado momentáneamente atrás en La Noria. Cruz Azul atraviesa su primer periodo complicado desde que Joel Huiqui asumió el banquillo, luego de quedar eliminado de la Leagues Cup y acumular dos derrotas consecutivas en el Apertura 2026. Los resultados contrastan con el arranque del técnico mexicano, quien en apenas unas semanas llevó al equipo a conquistar el Clausura 2026 y posteriormente el Campeón de Campeones, por lo que algunos apuntan a ser indicios de ‘campeonitis’.

Huiqui conquista dos títulos en 10 juegos

Huiqui tomó las riendas de La Máquina en la jornada 17 del torneo anterior después de la destitución de Nicolás Larcamón. El cambio provocó una reacción inmediata en el conjunto celeste, que consiguió avanzar hasta la final del Clausura 2026 y recuperó la confianza en el momento decisivo de la temporada, después de vivir un cierre complicado.

Rodríguez y Lira en el festejo de la décima | Alejandra Suárez/Claro Sports

El desenlace llegó en Ciudad Universitaria frente a Pumas. Cruz Azul se impuso 2-1 con un gol agónico de Rodolfo Rotondi, resultado que significó la décima liga en la historia de la institución. El título también entregó a los cementeros el boleto para disputar el Campeón de Campeones frente al Toluca, monarca del Apertura 2025 y último bicampeón del fútbol mexicano.

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La buena dinámica continuó ante los Diablos Rojos. El conjunto cementero venció 3-1 al Toluca con una actuación colectiva que permitió a Huiqui levantar su segundo trofeo en solamente 10 encuentros como entrenador del primer equipo. La Máquina parecía haber encontrado rápidamente estabilidad y argumentos para comenzar el Apertura 2026 como uno de los candidatos a volver a pelear por el campeonato.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar inmediatamente después de aquella conquista. Atlante sorprendió a Cruz Azul con una victoria 3-2 en el Estadio Azteca durante la jornada 3, derrota que cortó el impulso de los celestes justo antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la Leagues Cup. Ese resultado terminó convirtiéndose en el comienzo de una racha que Huiqui todavía no logra detener.

Cruz Azul es eliminado de la Leagues Cup y sufre dos derrotas al hilo en el Apertura 2026

La Máquina comenzó de buena manera su participación internacional al imponerse a Philadelphia Union y New York City FC en sus primeros dos compromisos. El boleto a la siguiente ronda quedó al alcance, pero el equipo cayó 2-1 frente al Chicago Fire en el encuentro decisivo después de un error durante los minutos finales. La diferencia de goles terminó favoreciendo a Monterrey y dejó fuera al conjunto capitalino.

Cruz Azul queda fuera de la Leagues Cup | Talia Sprague-Imagn Images

La eliminación volvió a evidenciar una deuda de los cementeros en este torneo. Cruz Azul no ha conseguido avanzar a la fase de eliminación directa en dos ediciones consecutivas de la Leagues Cup, pese a que había conquistado la competencia en 2019, cuando todavía tenía carácter amistoso y no contaba con el aval de Concacaf. El nuevo tropiezo dejó además sin recompensa a los seguidores celestes que acompañaron al equipo durante sus compromisos en Estados Unidos.

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Fuera de la competencia binacional, La Máquina regresó a México con la posibilidad de concentrar todos sus esfuerzos en el Apertura 2026, pero tampoco encontró la reacción esperada. Los cementeros visitaron a Tijuana en el Estadio Caliente y terminaron cayendo 2-1, con lo que enlazaron su segundo descalabro consecutivo dentro de la Liga MX después de la caída contra Atlante.

Los Xolos golpearon primero por conducto de Nacho Rivero, excapitán de Cruz Azul, aunque los celestes consiguieron responder apenas unos minutos más tarde mediante Nicolás Ibáñez. Gilberto Mora terminó inclinando el partido para Tijuana con un disparo que significó el 2-1 definitivo, mientras el conjunto de Huiqui careció de claridad para encontrar una nueva respuesta durante la recta final.

Los números ofensivos también comienzan a convertirse en un aspecto por corregir. Desde la victoria en el Campeón de Campeones, el club ha marcado siete goles en cinco compromisos, solamente tres de esas anotaciones han llegado por medio de sus centrodelanteros y todas corresponden a Nicolás Ibáñez. Gabriel ‘Toro’ Fernández, por su parte, no consigue marcar desde el 17 de julio, situación que reduce las alternativas ofensivas del entrenador.

Joel Huiqui en duelo de la Leagues Cup | Reuters

Hablar de ‘campeonitis’ todavía puede resultar prematuro, pero Huiqui enfrenta su primera etapa de presión después de un comienzo prácticamente perfecto en el banquillo cementero. Dos derrotas consecutivas en Liga MX, una eliminación internacional y la falta de contundencia obligan a Cruz Azul a reaccionar cuanto antes si pretende defender su corona y mantenerse en la pelea por el bicampeonato. Después de levantar dos trofeos en apenas 10 partidos, el desafío para el técnico será demostrar que este momento representa únicamente un tropiezo y no el inicio de una tendencia.

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