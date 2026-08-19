Cruz Azul recupera piezas clave antes de enfrentar al Atlas

La Máquina trabaja con cautela en la recuperación de sus lesionados tras la derrota en Tijuana; Rotondi y Piovi siguen bajo evaluación

Buenas noticias para Cruz Azul: Ditta y Palavecino apuntan al regreso | Imago7

Cruz Azul podría recuperar al menos a dos de los cuatro futbolistas que se perdieron el partido ante Tijuana de cara a la jornada 5 del Apertura 2026. Willer Ditta y Agustín Palavecino son quienes tienen mayores posibilidades de regresar a la convocatoria para el duelo frente al Atlas, aunque el cuerpo técnico mantiene cautela con todos los jugadores que presentan molestias.

La derrota ante Xolos no solo significó dejar puntos en el camino. La Máquina tuvo que afrontar el encuentro sin Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino, cuatro elementos que forman parte habitual de las opciones de Joel Huiqui.

Las bajas obligaron al entrenador cementero a modificar parte del trabajo realizado durante la semana y ajustar su planteamiento. Además, hay un dato que llama la atención alrededor de Rotondi: el argentino no estuvo presente en las tres derrotas que Cruz Azul ha sufrido desde que Huiqui asumió la dirección técnica.

¿Qué lesionados de Cruz Azul podrían regresar ante Atlas?

El panorama empieza a mejorar rumbo al compromiso contra los Rojinegros. Ditta y Palavecino son los jugadores más adelantados en su recuperación y dentro del equipo existe confianza en que ambos puedan volver a estar disponibles para el próximo fin de semana.

En los dos casos, su ausencia frente a Tijuana respondió principalmente a una medida preventiva. El objetivo fue evitar que las molestias evolucionaran y ahora serán evaluados durante los próximos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre su regreso.

La situación de Carlos Rotondi requiere mayor cuidado. El argentino avanza de manera gradual y la prioridad del cuerpo técnico es que complete su recuperación sin exponerse a una recaída. Su presencia contra Atlas todavía no está asegurada, aunque tampoco ha sido descartada.

Más información: Los Xolos le propinan su segunda derrota del torneo al Cruz Azul

El caso que demanda más paciencia es el de Gonzalo Piovi, quien presenta una molestia en el isquiotibial. En La Noria no quieren acelerar su regreso y prefieren esperar hasta que el defensor se encuentre completamente recuperado antes de devolverlo a la competencia.

De esta manera, Cruz Azul podría pasar de cuatro ausencias importantes ante Tijuana a recuperar parte de su plantilla para la Jornada 5. Ditta y Palavecino llevan ventaja para reaparecer, Rotondi continuará bajo evaluación y Piovi parece ser quien necesitará más tiempo.

Recuperar efectivos será importante para Joel Huiqui en un momento en el que Cruz Azul busca reaccionar después de la derrota frente a Tijuana. El duelo ante Atlas representa una nueva oportunidad para ajustar el funcionamiento del equipo y acercarse a la versión que el técnico pretende consolidar durante el Apertura 2026.

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