Un Learjet 60 se estrella en plena zona residencial en Florida y deja nueve personas muertas: esto se sabe

El avión privado viajaba de Texas a Bahamas cuando cayó cerca de viviendas y provocó un incendio en Florida

El impacto provocó una explosión, un incendio y un cráter | Reuters

Un avión privado Learjet 60 se estrelló este domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, en Estados Unidos, y dejó un saldo de nueve personas muertas. La aeronave cayó cerca de varias viviendas y de una avenida por la que circulaban automóviles. El impacto provocó una explosión, un incendio y un cráter en el pavimento, lo que movilizó a elementos de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas. El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas, tiempo local de Florida (11:50 del centro de México). Las autoridades estadounidenses confirmaron que ninguno de los nueve ocupantes sobrevivió al impacto, mientras las investigaciones continúan para determinar las causas del desplome.

¿Qué pasó en Florida y el avión privado que se estrelló? Esto se sabe

El accidente se registró en Greenacres, cerca de la comunidad de Cresthaven, en el condado de Palm Beach. Según los primeros reportes, el Learjet 60 perdió altura de manera abrupta antes de impactarse cerca del cruce de Military Trail y 10th Avenue North. Videos captados por conductores muestran cómo la aeronave cae a gran velocidad y se convierte en una bola de fuego tras chocar contra el suelo, a escasa distancia de viviendas y vehículos.

Los registros de seguimiento del vuelo y las comunicaciones con los controladores aéreos revelaron que la aeronave volaba a unos 35 mil pies de altitud cuando sus pilotos reportaron turbulencia, acumulación de hielo y precipitaciones. Posteriormente, el avión entró en un descenso pronunciado y uno de los pilotos emitió una llamada de emergencia. La velocidad vertical de descenso llegó a aproximadamente 30 mil pies por minuto, según los datos difundidos por Associated Press. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado qué provocó el accidente.

🚨 ÚLTIMA HORA



Se produce un accidente aéreo en West Palm Bleach, Florida, tan poderoso que la gente le confundió con un dron.



Se trataba de un Learjet 60 que volaba de Austin a las Bahamas con 9 personas a bordo.



El avión se desintegró en segundos tras la colisión.… — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 1, 2026

Tras la caída, bomberos, policías y equipos de rescate acudieron al sitio para controlar el incendio y asegurar el perímetro. La oficina del sheriff de Palm Beach ordenó el cierre de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, mientras se realizaban las labores correspondientes. Las autoridades también iniciaron la evacuación de aproximadamente 600 residentes de una comunidad cercana de casas móviles, como medida preventiva ante las condiciones del lugar.

¿Cuál es el saldo, al momento, del accidente con el Learjet 60 en Florida?

El saldo confirmado es de nueve personas fallecidas, todas ellas ocupantes del Learjet 60, según informó Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos. El funcionario confirmó que no hubo sobrevivientes entre quienes viajaban en el avión y calificó el suceso como una tragedia. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas, ni han precisado públicamente la distribución de pasajeros y tripulantes.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que no existían reportes inmediatos de personas lesionadas o fallecidas en tierra. Esto ocurrió pese a que la aeronave se precipitó cerca de viviendas y de una vía con circulación vehicular. El impacto dejó escombros sobre el pavimento y una columna de humo negro, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona para evaluar los daños y mantener alejados a los residentes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), con apoyo de la FAA, quedó a cargo de investigar el accidente. Los especialistas deberán analizar los registros del vuelo, las comunicaciones de los pilotos, las condiciones meteorológicas y los restos de la aeronave para establecer la secuencia de los hechos. Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre las causas del desplome del Learjet 60 en Florida, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y el proceso de identificación de las víctimas.