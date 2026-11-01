Comunicaciones vs Mixco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Mixco por la jornada 18 del Torneo Apertura de Guatemala.

Mixco Comunicaciones, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Comunicaciones vs. Deportivo Mixco! Ambos equipos se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio Cementos Progreso, donde buscarán sumar puntos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 5 de septiembre, Mixco obtuvo una victoria por 3-0 debido a una sanción por alineación indebida de Comunicaciones.

Comunicaciones llega a este compromiso en la undécima posición con 17 puntos, después de registrar cinco victorias, dos empates y diez derrotas. El conjunto crema viene de caer 3-1 frente a Municipal en el Clásico Nacional y buscará recuperarse como local para acercarse a los puestos de clasificación a la fase final del campeonato.

Deportivo Mixco afronta esta jornada en el tercer lugar con 28 unidades, producto de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Los dirigidos por Fabricio Benítez llegan después de igualar sin goles frente a Xelajú MC y buscarán regresar al triunfo para mantenerse entre los primeros puestos y reducir la diferencia con Antigua GFC, líder del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Mixco hoy domingo 1 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Mixco será el domingo 1 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de Teleonce y FOX.

Alineaciones del Comunicaciones vs Mixco para la jornada 18, al momento

Comunicaciones no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Mixco no dispondrá de Kennedy Rocha tras ser expulsado en la última fecha.Se estima que Roberto Montoya y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Kevin Grijalva, Juan Osorio, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes, Stheven Robles, Axel De La Cruz, Paolo Dantaz, Erick Lémus, Nelson García. DT : Roberto Montoya

: Fredy Pérez, Kevin Grijalva, Juan Osorio, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes, Stheven Robles, Axel De La Cruz, Paolo Dantaz, Erick Lémus, Nelson García. : Roberto Montoya Mixco: Kevin Moscoso, Manuel Moreno, Allen Yanes, Cristian Jiménez, Jorge Sotomayor, Lynner García, Fabian Cuero, Melvin Gómez, Nicolás Martínez, José Bolaños, Gabriel Arce. DT: Fabricio Benítez

MÁS INFORMACIÓN: Marquense y Guastatoya reparten puntos en un parejo y polémico encuentro

Antecedentes del Comunicaciones vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Mixco:

5 de septiembre de 2026 | Mixco 3-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

2 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Mixco | Torneo Clausura

14 de febrero de 2026 | Mixco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Mixco | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Mixco 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

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