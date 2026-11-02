¿Qué ver en Netflix, Prime, HBO y Disney?: todos los estrenos de noviembre 2026

Con el fin de temporada de Halloween, las plataformas de streaming aprovechan para incluir nuevos títulos para mantener la atención de los espectadores

Amplia variedad de títulos en las plataformas de streaming | Captura de pantalla

Noviembre llega a las plataformas de streaming con una programación que cambia el tono que predominó durante octubre. Después de las producciones relacionadas con Halloween, Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ incorporan series, películas y documentales de distintos géneros para el penúltimo mes de 2026.

El calendario incluye nuevas temporadas de producciones que ya cuentan con seguidores, además de historias que debutan en los servicios de entretenimiento. Entre los regresos aparecen The Gilded Age, The Hunting Wives, Black Doves, Percy Jackson and the Olympians y The Lord of the Rings: The Rings of Power.

También habrá espacio para nuevas propuestas como Blade Runner 2099, Heartland, The Body y Madden. A continuación, presentamos algunos de los títulos que llegarán durante noviembre y sus respectivas fechas de estreno.

Estos son los estrenos de noviembre en Netflix

Netflix tendrá durante noviembre una programación que combina nuevas temporadas, producciones internacionales, documentales y películas. Entre los regresos destaca The Hunting Wives, que tendrá una segunda temporada, mientras que Black Doves volverá con nuevos episodios protagonizados por Keira Knightley y Ben Whishaw.

La plataforma también estrenará producciones como The Altruists, miniserie inspirada en un fraude financiero ocurrido en Estados Unidos, además de The Body, una historia centrada en estudiantes de una escuela católica que comienzan a experimentar visiones proféticas.

Entre las producciones internacionales aparecen The Devil’s Plan, Last One Standing, The Empress, Ethos, Valentina and the 12 Signs y The Hunchback, Soul of Paris. En películas, noviembre tendrá títulos como The Mosquito Bowl y The Child.

Algunos estrenos de Netflix:

Bass X Machina — 3 de noviembre.

Mike Tyson: Return of the Mike — 3 de noviembre.

The Altruists — 4 de noviembre.

Black Doves, temporada 2 — 5 de noviembre.

North of North, temporada 2 — 5 de noviembre.

The Devil’s Plan — 10 de noviembre.

The Body — 11 de noviembre.

Alicia’s Law — 11 de noviembre.

The Empress, temporada 3 — 12 de noviembre.

The Altruists, miniserie — 19 de noviembre.

The Mosquito Bowl — 25 de noviembre.

The Hunting Wives, temporada 2 — 26 de noviembre.

¿Qué ver en HBO en noviembre? Lista de estrenos

HBO Max tendrá como uno de sus principales estrenos la cuarta temporada de The Gilded Age. La producción creada por Julian Fellowes continúa con su historia ambientada en la alta sociedad de Nueva York a finales del siglo XIX y cuenta con Carrie Coon entre sus protagonistas.

También regresará City Of God: The Fight Rages On con su segunda temporada. La serie brasileña retoma al personaje de Buscapé, interpretado nuevamente por Alexandre Rodrigues, para continuar con la historia situada años después de los acontecimientos de Cidade de Deus.

La plataforma también incorporará durante noviembre varias películas relacionadas con la temporada navideña, entre ellas A Christmas Story, National Lampoon’s Christmas Vacation, The Polar Express y Meet Me in St. Louis.

Algunos estrenos de HBO Max:

The Gilded Age, temporada 4 — 1 de noviembre.

A Christmas Story — 1 de noviembre.

The Polar Express — 1 de noviembre.

The Man Who Invented Christmas — 1 de noviembre.

Melania Rea — 6 de noviembre.

City Of God: The Fight Rages On, temporada 2 — 8 de noviembre.

Clangold — 13 de noviembre.

Maniacs of the Truth — 13 de noviembre.

Gift — 14 de noviembre.

When a Witness Recants — 17 de noviembre.

Tony — 20 de noviembre.

The Buffalo Miracle — 24 de noviembre.

The Art of Deception — 27 de noviembre.

The Cursed Zoo — 27 de noviembre.

The Linares Files — 27 de noviembre.

Disney: series y películas que llegan en noviembre

Disney+ tendrá como uno de sus principales regresos la tercera temporada de Percy Jackson and the Olympians, producción que continuará con una adaptación de The Titan’s Curse, novela escrita por Rick Riordan.

También llegará la segunda temporada de All’s Fair, serie creada por Ryan Murphy y protagonizada por Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson. La plataforma también sumará producciones como Rivals, Style Wars y The Remarried Empress.

En noviembre también están contemplados títulos relacionados con la temporada navideña, como A Proud Family Wizmas, Mickey’s Home Alone y Dasher.

Algunos estrenos de Disney+:

High Country, temporada 2 — 3 de noviembre.

All’s Fair, temporada 2 — 4 de noviembre.

The Remarried Empress — 4 de noviembre.

Wolves Up Close with Bertie Gregory — 6 de noviembre.

VisionQuest, episodio final — 10 de noviembre.

Rivals, temporada 2 — 11 de noviembre.

Style Wars — 11 de noviembre.

Paddington in Peru — 15 de noviembre.

Percy Jackson and the Olympians, temporada 3 — 20 de noviembre.

Reasonable Doubt, final de temporada 4 — 24 de noviembre.

The Lowdown, final de temporada 2 — 25 de noviembre.

Mickey’s Home Alone — 27 de noviembre.

Dasher — 28 de noviembre.

Todos los estrenos de Prime de noviembre

Prime Video tendrá uno de sus principales lanzamientos del mes con la tercera temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power. La historia mostrará nuevos acontecimientos relacionados con Sauron y la creación del Anillo Único, además de incorporar personajes vinculados con el universo de Tolkien.

Otro de los títulos que llegará a la plataforma será ** Blade Runner 2099**, miniserie que amplía el universo de las películas de Blade Runner. La producción estará protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer.

El catálogo también incorporará Madden, película dirigida por David O. Russell que aborda la vida del entrenador y comentarista de la NFL John Madden, interpretado por Nicolas Cage. Christian Bale forma parte del reparto como Al Davis.

Algunos estrenos de Prime Video:

iZombie, temporadas 1-5 — 1 de noviembre.

The Greatest, miniserie — 4 de noviembre.

Terrell & T.O. — 5 de noviembre.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, temporada 3 — 11 de noviembre.

The Chosen, temporada 6 — 15 de noviembre.

Madden — 18 de noviembre.

They Will Kill You — 20 de noviembre.

Clashing Through the Snow — 23 de noviembre.

Blade Runner 2099 — 25 de noviembre.

Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim — 28 de noviembre.

The Boy Who Stole Billions? — 30 de noviembre.

Con esta programación, noviembre de 2026 tendrá estrenos para distintos públicos y géneros. Las nuevas temporadas de series consolidadas compartirán espacio con producciones originales, películas y documentales que llegarán durante las próximas semanas a las principales plataformas de streaming.