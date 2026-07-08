Aurora presenta su indumentaria para la nueva temporada

Las piezas fueron diseñadas con una referencia directa a la identidad del club, utilizando los colores amarillo y negro que han acompañado su historia.

Aurora anunció sus nuevas camisolas | IG: aurorafcoficial

Aurora FC presentó las indumentarias que utilizará durante la temporada 2026-2027, una campaña en la que el equipo aurinegro buscará consolidarse nuevamente en la Liga Nacional de Guatemala. El club dio a conocer sus tres camisetas oficiales para el nuevo ciclo, manteniendo una línea vinculada con sus colores tradicionales.

El conjunto dirigido por Saúl Phillip afrontará un torneo con varias novedades, entre ellas el cambio de sede para sus partidos como local. Después de utilizar el estadio Guillermo Slowing, Aurora tendrá como nuevo escenario el Cempro, donde iniciará su participación en el Torneo Apertura.

Las tres camisetas que utilizará Aurora en la nueva temporada

La propuesta de Aurora para la campaña 2026-27 incluye tres versiones: la camiseta de local, la de visitante y una alternativa. Las piezas fueron diseñadas con una referencia directa a la identidad del club, utilizando los colores amarillo y negro que han acompañado su historia.

La indumentaria principal mantiene el amarillo como protagonista, acompañado por franjas verticales negras que recorren el diseño. Esta combinación busca conservar la imagen habitual del equipo cuando juega en condición de local.

Para los encuentros fuera de casa, Aurora contará con una camiseta predominantemente negra, con detalles amarillos en forma de líneas más delgadas. La segunda equipación apuesta por una apariencia diferente, aunque conserva la relación con los tonos característicos de la institución.

La tercera opción presentada por los aurinegros también tendrá al amarillo como color principal. En este caso, el diseño incorpora un cuello negro y detalles del mismo color distribuidos en la camiseta, con un estilo distinto al uniforme habitual.

Las nuevas camisolas acompañarán al plantel durante una temporada en la que Aurora intentará repetir el rendimiento mostrado en su regreso a la máxima categoría. En el último campeonato, el equipo logró avanzar hasta los cuartos de final del torneo.

El estreno oficial de la nueva indumentaria llegará con el inicio del Torneo Apertura 2026. Aurora debutará el sábado 25 de julio frente a Guastatoya en el Cempro, en un partido que marcará el comienzo de una nueva etapa para el club y sus aficionados.

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