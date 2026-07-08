Griezmann no extraña el Mundial y lanza su predicción: “Que Messi gane la Bota de Oro y Mbappé, el Mundial”

El delantero fue presentado por el Orlando City donde fue cuestionado por el Mundial y sus favoritos

Griezmann lanza su pronóstico | ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP | Reuters

El Mundial 2026 llega a los cuartos de final, con ocho selecciones en la pelea por el título. En medio de ese contexto, Antoine Griezmann tuvo su presentación oficial como nuevo jugador de Orlando City, club con el que iniciará una etapa en la MLS, donde mencionó quién es su favorito para ganar.

El futbolista francés, campeón del mundo con Francia en 2018, habló este martes en conferencia de prensa sobre sus primeros días en Orlando, donde ya trabaja con el equipo de cara al regreso de la actividad en la liga estadounidense.

“Muy orgulloso de estar aquí, de llevar esta camiseta y estoy contento por empezar esta historia”, señaló Griezmann al referirse a su llegada al conjunto de Florida.

El atacante también destacó la forma en la que fue recibido dentro del vestidor. “El grupo es fantástico, jugadores con mucho nivel, mucho corazón, me han recibido increíble, parece que llevo muchos meses en el vestuario”, expresó.

Durante la conferencia, Griezmann también fue cuestionado sobre el Mundial, torneo que ganó con Francia en Rusia 2018 y que ahora observa desde otra posición, lejos de la cancha y junto a su familia. “No me pican los pies por no poder jugar ese Francia ante Marruecos”, dijo el francés al hablar del próximo compromiso de su selección en los cuartos de final.

Griezmann explicó que vivió durante años la competencia desde el campo y que ahora disfruta seguirla como espectador. “Yo los disfruté mucho estando en el campo y ahora lo disfruto mucho con mi familia viéndolo por la tele”, añadió.

El nuevo jugador de Orlando City también dejó un mensaje sobre dos protagonistas del torneo: Lionel Messi y Kylian Mbappé. “Espero que gane Messi la Bota de Oro y Mbappé el Mundial”, afirmó.

Con sus declaraciones, Griezmann combinó su nueva etapa en la MLS con el seguimiento al Mundial, donde Francia busca avanzar ante Marruecos y mantenerse en la pelea por el título.

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