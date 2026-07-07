Armando Martínez lanza duro mensaje a Esteban Solari: “Quien no quiera estar aquí, tiene las puertas abiertas”

El directivo confirmó que el delantero ecuatoriano, Enner Valencia, no seguirá en el equipo para el Apertura 2026

Armando Martínez cargó contra Solari antes del inicio del Apertura 2026 | Imago7

Los Tuzos del Pachuca se preparan para el Apertura 2026 de la Liga MX con un cuerpo técnico distinto al que los llevó hasta las semifinales del torneo anterior. La salida de Esteban Solari abrió un nuevo escenario en el club hidalguense, que ahora será dirigido por Benjamín Mora.

El presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, aseguró que Mora contará con el respaldo de la estructura blanquiazul. El directivo también dejó un mensaje sobre la salida de Solari, quien decidió dejar el proyecto para tomar la dirección técnica de Pumas.

“Quien no quiera estar aquí tiene las puertas abiertas; no vamos a obligar a nadie a quedarse. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que él continuara, pero prefirió tomar otras opciones”, declaró Martínez al hablar sobre la salida del entrenador argentino.

El dirigente señaló que Pachuca buscó la continuidad de Solari, pero respetó la decisión del técnico de cambiar de club. En ese sentido, remarcó que la institución no detendrá a ningún integrante que no desee permanecer dentro del proyecto deportivo.

Martínez también explicó que la directiva brinda condiciones de trabajo a cada entrenador que llega al banquillo de los Tuzos. “Les damos lo mejor a todos los directores técnicos y a quienes trabajan en el club para que puedan hacer muy bien su trabajo y desarrollarse”, comentó.

Sobre Benjamín Mora, el presidente blanquiazul aseguró que tendrá apoyo de la directiva en todos los aspectos. “Nosotros apoyamos al cien por ciento al que llega, en todos los aspectos”, agregó, al referirse al nuevo ciclo que iniciará Pachuca en el Apertura 2026.

El debut de los hidalguenses será precisamente ante Pumas, equipo que eliminó a Pachuca en la Liguilla pasada y que ahora tiene a Solari como entrenador. Aun así, Martínez descartó que el encuentro tenga un sentido de revancha para la institución. “Yo quiero ganar mi primer partido. Fue una coincidencia que fuera Pumas; el calendario ya estaba definido antes de que terminara la negociación como terminó”, afirmó.

Además, el directivo confirmó que Tuzos busca dos refuerzos para completar la plantilla y reveló que Enner Valencia no seguirá en el equipo. “Puede ser en la delantera. Enner ya no siguió con nosotros; habrá que reforzar ahí para cualquier situación. Sabemos que Salomón es un referente del equipo y tiene que haber competencia interna. También en la defensa tenemos que estar buscando”, concluyó.

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