¿Molesto? Nicolás Larcamón se despide de Cruz Azul: “No lo entiendo”

El técnico argentino aseguró a su salida de la Noria que no entiende de dónde llegó la decisión ya que la Máquina es el equipo con más puntos de la temporada

Luego de que Cruz Azul hizo oficial la salida de Nicolás Larcamón como director técnico del primer equipo, el estratega argentino ya habló para fijar su postura y se vio visiblemente inconforme, calificando su despido como una decisión difícil de comprender, especialmente por el momento que vivía el equipo en el torneo.

“Una sensación inesperada, con bronca, hace 19 días defendíamos un invicto de 16 meses y hoy te vas como el equipo con más puntos en toda la temporada, estábamos a cuatro días de ser el mejor equipo de la temporada y un millón de dólares para el club”.

Larcamón fue directo al referirse a la determinación institucional, dejando claro que no coincide con el criterio expuesto por la directiva, que además de señalar el rendimiento reciente, también tomó en cuenta el entorno y la opinión de la afición.

“Con la directiva bien, no la entiendo, no la comparto, no entiendo desde donde se define, entiendo que escuchando la opinión popular, no dejan de ser proyectos muy grandes para que se definan a partir de los 18 días, había mucho para dar. Las horas son de bastante bronca. Son temas internos, la realidad lo que expresa el comunicado, la opinión popular, el ruido de lo que han sido estos 18 días de mal rendimiento, que todos los equipos en doble competencia el costo fue para todos”.

El técnico argentino también hizo énfasis en que el equipo venía de un proceso sólido, con resultados que respaldaban el trabajo realizado a lo largo de su gestión, lo que hace aún más difícil de asimilar la decisión tomada por la directiva celeste.

Pese a la molestia, Larcamón cerró su mensaje con un tono más conciliador, agradeciendo el respaldo recibido durante su etapa al frente del club y reconociendo la deuda en los últimos resultados.

“Muy agradecido con la afición, es lo más grande que tiene Cruz Azul, nos vamos con un sentir, volver a agradecerles a todos los que nos apoyaron y disculparnos de que los últimos partidos no le dimos los resultados que merece este club, pero me quedo con la tranquilidad de que se ven como el mejor equipo de la temporada”.

La salida de Larcamón abre ahora un nuevo capítulo para Cruz Azul, que deberá definir rápidamente a su nuevo entrenador con la Liguilla en puerta, en medio de un entorno que exige resultados inmediatos.

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