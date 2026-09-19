¡Serenata rojiblanca! Chivas recibe apoyo de su afición antes de enfrentar al América

Los jugadores respondieron al apoyo desde sus habitaciones y en la entrada del hotel. El encuentro se realizará en la cancha del Estadio Azteca

La afición rojiblanca, siempre presente en la capital del país | @Gaspar_Sparco

Desde las primeras horas del día, aficionados de Chivas comenzaron a reunirse en el hotel de concentración del Guadalajara en la Ciudad de México, donde esperaron la llegada del plantel previo al Clásico Nacional ante América.

El equipo rojiblanco arribó a su sede después de trasladarse desde el aeropuerto y, al descender del autobús, los jugadores encontraron banderas, cánticos y muestras de apoyo por parte de los seguidores que se dieron cita en el lugar.

La concentración se realizó en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo, punto en el que la afición organizó una serenata para acompañar al equipo antes del compromiso correspondiente a una nueva edición del Clásico Nacional.

Después de instalarse en sus habitaciones, varios futbolistas de Chivas se asomaron por las ventanas para saludar a los aficionados que permanecían en el exterior del hotel. Posteriormente, algunos integrantes del plantel bajaron para acercarse a los seguidores.

El contacto permitió que los aficionados pudieran tomarse fotografías y observar de cerca a los jugadores antes del encuentro frente al América, uno de los partidos que forma parte del calendario de ambos clubes cada temporada.

UNA SERENATA ESPECIAL😮‍💨



La afición de Chivas presente para apoyar al Rebaño en la previa de Clásico Nacional🤩🐐 pic.twitter.com/yfneGmw0lY — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2026

Chivas llegará al compromiso con el respaldo de sus seguidores desde las horas previas, mientras el equipo completa su concentración y prepara los últimos detalles antes de trasladarse al estadio.

El Guadalajara visitará al América en el Estadio Banorte, con el partido programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en una nueva edición del Clásico Nacional.

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