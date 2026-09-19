Doriva Bueno deja de ser entrenador de la Selección Mexicana Femenil sub 20

El estratega brasileño terminó su vínculo con la categoría después de la participación de México en el Mundial de Polonia 2026

Doriva deja de ser el entrenador de la selección femenil sub 20 | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil sub 20 tendrá un cambio en su dirección técnica después de la participación en el Mundial de Polonia 2026. La Federación Mexicana de Fútbol informó que Doriva Bueno dejó su cargo al frente de la categoría, luego de finalizar la relación laboral de común acuerdo entre ambas partes.

A través de un comunicado, la Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles confirmó la decisión y señaló que el vínculo con el entrenador brasileño llegó a su fin después del proceso que comenzó en mayo de 2025.

“La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles informa que, de común acuerdo con el director técnico Doriva Bueno, se ha determinado finalizar la relación laboral que lo vinculaba con la categoría Femenil sub 20”, dicta el comunicado.

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Bueno asumió la dirección de la sub 20 en ese año y condujo al equipo durante el proceso clasificatorio de Concacaf. Bajo su dirección, México terminó como subcampeón del Premundial de la categoría en 2025 y consiguió su boleto para disputar la Copa del Mundo de 2026.

México quedó fuera del Mundial en la fase de grupos

La salida de Doriva Bueno se produce después de la participación de México en el Mundial Femenil sub 20 de Polonia 2026, donde el conjunto nacional no consiguió avanzar a la siguiente ronda. El equipo mexicano sumó un punto durante la fase de grupos, resultado que marcó el final de su participación en el torneo.

La Selección Nacional de México Femenil informa: pic.twitter.com/xbl6odKlJs — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 19, 2026

Concluido el Mundial, la Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles y Bueno acordaron finalizar el vínculo que mantenían desde mayo de 2025.

La Federación Mexicana de Fútbol agradeció al entrenador por su trabajo durante el proceso y le deseó éxito en sus próximos proyectos. Por ahora, el organismo no ha informado quién será el encargado de asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana Femenil sub 20.

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