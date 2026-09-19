¿Adelantan pago del IMSS e ISSSTE de octubre 2026? Esta es la fecha del depósito para pensionados

El calendario de pensiones establece depósitos para finales de septiembre y principios de octubre, además de pagos especiales durante noviembre

¿Cuándo deposita el IMSS y el ISSSTE? | Página web IMSS-ISSSTE

Los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE se preparan para recibir el pago correspondiente a octubre de 2026, pero las fechas no serán iguales para ambos institutos. Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene su regla habitual de depositar el primer día hábil del mes, el ISSSTE dispersará los recursos desde el miércoles 30 de septiembre, es decir, antes de que comience octubre.

Por lo tanto, sí habrá un depósito anticipado para quienes reciben la pensión del ISSSTE, pero no para los pensionados del IMSS. Estos últimos deberán esperar al jueves 1 de octubre. Además, conforme se acerca el cierre del año cobran relevancia los depósitos de noviembre y diciembre, así como el aguinaldo que corresponde a determinados pensionados, una prestación cuyo calendario y condiciones varían según el instituto y el régimen bajo el que fue otorgada la pensión.

¿Cuándo paga el IMSS la pensión de octubre 2026?

El IMSS realizará el pago de la pensión correspondiente a octubre el jueves 1 de octubre de 2026. No se trata de un adelanto, ya que esa fecha responde a la mecánica habitual del instituto: las personas que reciben directamente su pensión mediante el Seguro Social cobran el primer día hábil de cada mes.

El dinero se deposita en la cuenta bancaria registrada por la persona pensionada durante su trámite. Es importante considerar que quienes reciben recursos mediante una Afore o una aseguradora pueden tener condiciones y calendarios diferentes, pues esos pagos se sujetan a lo establecido por dichas instituciones y no necesariamente siguen la misma fecha utilizada por el IMSS.

¿Qué día cae el depósito del pago del ISSSTE correspondiente a octubre?

En el caso del ISSSTE, el depósito de octubre sí llegará antes de que comience el mes. El calendario oficial publicado para 2026 establece que las personas pensionadas y jubiladas recibirán la mensualidad el miércoles 30 de septiembre. El instituto acostumbra realizar la dispersión durante los últimos días hábiles del mes anterior.

El calendario también confirma que esta dinámica continuará durante el cierre del año. La pensión correspondiente a noviembre se depositará el jueves 29 de octubre y la de diciembre llegará el viernes 27 de noviembre, por lo que los beneficiarios del ISSSTE recibirán ambas mensualidades antes del inicio del mes al que corresponden.

Calendario IMSS e ISSSTE 2026: fechas de pago noviembre, aguinaldo y diciembre

Para los pensionados del IMSS, el pago de noviembre está previsto para el lunes 2 de noviembre de 2026, debido a que el día 1 cae en domingo, mientras que la mensualidad de diciembre corresponde al martes 1 de diciembre. En cuanto al aguinaldo, el IMSS señala que los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez amparados por la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a recibir una mensualidad adicional durante noviembre, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Así quedan las principales fechas para el cierre de 2026:

IMSS octubre: jueves 1 de octubre

jueves 1 de octubre ISSSTE octubre: miércoles 30 de septiembre

miércoles 30 de septiembre IMSS noviembre: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre ISSSTE noviembre: jueves 29 de octubre

jueves 29 de octubre Aguinaldo IMSS: durante noviembre, para quienes tengan derecho conforme a la Ley 73

durante noviembre, para quienes tengan derecho conforme a la Ley 73 Primera parte del aguinaldo ISSSTE: durante la primera quincena de noviembre

durante la primera quincena de noviembre IMSS diciembre: martes 1 de diciembre

martes 1 de diciembre ISSSTE diciembre: viernes 27 de noviembre

El ISSSTE confirmó oficialmente que la primera parte de su aguinaldo 2026 será entregada durante la primera quincena de noviembre, aunque hasta el momento no ha publicado en su comunicado una fecha específica dentro de ese periodo. En el caso del IMSS, el instituto confirma que esta prestación se paga en noviembre para los pensionados que cumplen con los requisitos de la Ley de 1973. Por ello, conviene distinguir la mensualidad ordinaria del aguinaldo y consultar únicamente los canales oficiales ante posibles cambios en las fechas de dispersión.

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