El nuevo reto de Isaac del Toro: liderar a México ante los mejores ciclistas del mundo

El ciclista mexicano llega al Campeonato Mundial tras un 2026 histórico y reconoce que la cita servirá para medir su evolución

Del Toro asumirá el reto mundialista | DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Isaac del Toro afrontará uno de los desafíos más importantes de su temporada cuando represente a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, programado del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá. El pedalista del UAE Team Emirates-XRG llegará como uno de los principales referentes de la delegación mexicana y tendrá actividad tanto en la contrarreloj individual como en la prueba de ruta, dos escenarios en los que buscará medir su evolución frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

Del Toro reconoció en un evento de una marca de bebidas deportivas que su nuevo papel también representa una exigencia diferente. El bajacaliforniano considera una responsabilidad encabezar al equipo mexicano y aseguró que afrontará el Mundial con la intención de entregar su máximo nivel: “Es una responsabilidad liderar a un equipo, creo que me lo tomo muy en serio, sin duda voy a hacer lo mejor posible en la ruta. El hecho de dar estos pasos cada año me han forzado a tener una visión a largo plazo. No tenía pensado pelear el campeonato del mundo este año, yo pedía ser competitivo este año, por lo que es algo que me llena de motivación y de responsabilidad. Al final las competencias así de importantes nos dicen dónde estamos y dónde podemos trabajar para un futuro”.

El Mundial también forma parte de una meta que rebasa lo que ocurra en Montreal. Isaac ya tiene en el horizonte los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y considera que su calendario de los últimos años lo ha preparado progresivamente para afrontar ese reto. Las carreras de alto nivel y la necesidad constante de competir por victorias le han permitido sumar experiencia, aunque reconoce que el camino olímpico implicará enfrentarse a rivales de máxima categoría. Para el mexicano, la evolución mostrada hasta ahora confirma que avanza en la dirección que esperaba.

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Su llegada al Mundial se produce después de una temporada que amplió su presencia dentro del pelotón internacional. Del Toro terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026 y conquistó el maillot blanco como mejor joven, además de ganar la segunda etapa de la competencia. El resultado lo convirtió en el segundo mexicano capaz de obtener una victoria de etapa en el Tour, después de Raúl Alcalá, y lo llevó por primera vez al podio final de la carrera francesa.

El mexicano también dejó una referencia reciente precisamente en Montreal. Del Toro conquistó el Grand Prix Cycliste de Montréal antes del Mundial, resultado que confirmó su adaptación a un recorrido canadiense exigente. El ciclista logró imponerse después de responder al movimiento del francés Paul Seixas y resolver la carrera en los metros finales, una actuación que reforzó su momento deportivo antes de volver a competir en la misma ciudad con los colores de México.

La edición 2026 del Mundial reunirá durante ocho días las categorías élite, sub 23 y junior, tanto en la rama varonil como femenil. La UCI programó 13 pruebas entre contrarreloj individual, ruta y relevo mixto por equipos, con Montreal nuevamente como sede de un campeonato mundial después de la histórica edición de 1974. Para Del Toro, el reto incluirá una contrarreloj élite de alrededor de 39 kilómetros y una competencia de ruta diseñada sobre un trazado que combina sectores urbanos y ascensos alrededor de Mount Royal.

El presente del mexicano adquiere otra dimensión al recordar el camino que recorrió antes de instalarse en la élite. Del Toro sufrió una fractura de fémur durante un entrenamiento en 2018 y, después de su recuperación, aceleró su desarrollo con la intención de conseguir un lugar dentro del ciclismo profesional. Con el paso de los años llegó al UAE Team Emirates-XRG, donde decidió modificar ese enfoque para priorizar un crecimiento progresivo. Ahora considera que todavía cuenta con margen para evolucionar y prefiere mantener la atención en cada etapa de su formación.

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