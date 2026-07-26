Cruz Azul, Toluca y San Luis destacan en la entrega del Balón de Oro 2026

Joao Pedro destacó como el máximo premiado tras ganar los títulos de goleador, mejor delantero y MVP. Otros galardonados incluyeron a Cruz Azul como mejor equipo, junto a figuras individuales de Toluca, Chivas y Tigres

Joao Pedro y su gran temporada goleadora le valieron tres reconocimientos | Imago7

La temporada 2025-2026 del fútbol mexicano cerró su ciclo de reconocimientos con la ceremonia del Balón de Oro para la Liga MX, la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX, este fin de semana.

Joao Pedro fue el futbolista con más premios durante la gala. El delantero del Atlético de San Luis recibió los reconocimientos como goleador de la temporada, mejor delantero y jugador más valioso de la Liga MX, después de terminar como campeón de goleo en los dos torneos que integraron el ciclo futbolístico.

Toluca también tuvo presencia en la entrega de premios, pese a quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 y no completar el tricampeonato. Marcel Ruiz fue elegido como mejor medio defensivo, Nicolás Castro obtuvo el premio al mejor medio ofensivo y Antonio Mohamed fue reconocido como mejor director técnico. Lamentablemente los galardones no los pudieron coronar con la obtención del Campeón de Campeones.

Por su parte, Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, y reciente ganador del Campeón de Campeones, recibió el reconocimiento como mejor equipo de la temporada. Además, Erik Lira fue nombrado mejor defensa central, después de consolidarse en esa posición dentro del esquema del conjunto celeste.

Chivas sumó tres premios individuales. Bryan González fue elegido mejor lateral, Brian Gutiérrez obtuvo el reconocimiento como mejor novato y Efraín Álvarez recibió el premio al mejor gol de la temporada por la anotación conseguida frente a Tijuana en la jornada 6 del Apertura 2025. Finalmente, Nahuel Guzmán representó a Tigres al ser nombrado mejor portero de la Liga MX.

La Liga BBVA MX anuncia a los ganadores del Balón de Oro 2025-2026. 📰 pic.twitter.com/37D8kmzGB4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 26, 2026

En la Liga MX Femenil, América y Pachuca dividieron los reconocimientos. Irene Guerrero fue elegida mejor jugadora y Ángel Villacampa como mejor director técnico, mientras que Esthefanny Barreras recibió el premio a la mejor portera y Charlyn Corral fue reconocida como goleadora de la temporada.

Por último, la Liga de Expansión MX también formó parte de la ceremonia, con Gerardo Daniel Ruiz Barragán como mejor jugador de la categoría. Los ganadores fueron elegidos mediante votaciones en las que participaron capitanes y entrenadores de los clubes, además de la afición a través de la página oficial.

Premios de la Liga MX

Mejor portero | Nahuel Guzmán (Tigres)

Mejor defensa central | Erik Lira (Cruz Azul)

Mejor defensa lateral | Bryan González (Chivas)

Mejor medio defensivo | Marcel Ruiz (Toluca)

Mejor medio ofensivo | Nicolás Castro (Toluca)

Mejor delantero | Joao Pedro (Atlético de San Luis)

Mejor novato | Brian Gutiérrez (Chivas)

Mejor gol | Efraín Álvarez (Chivas)

Goleador | Joao Pedro (Atlético de San Luis)

Jugador más valioso | Joao Pedro (Atlético de San Luis)

Mejor director técnico | Antonio Mohamed (Toluca)

Club de la temporada | Cruz Azul

Premios Liga Femenil

Mejor portera | Esthefanny Barreras (Pachuca)

Goleadora | Charlyn Corral (Pachuca)

Mejor jugadora | Irene Guerrero (América)

Mejor director técnico | Ángel Villacampa (América)

Premio Liga Expansión MX

Mejor jugador: Gerardo Daniel Ruíz Barragán (Jaiba Brava)

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