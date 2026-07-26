Erik Lira reconoce acercamientos para jugar en Europa

El mediocampista de Cruz Azul confirmó que existen pláticas con un club europeo, aunque todavía no hay una oferta formal

Erik Lira sueña con jugar en Europa | IMAGO 7

Erik Lira dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera en Europa después de que Cruz Azul derrotó a Toluca en el Campeón de Campeones, disputado en Carson, California. El mediocampista confirmó que existen conversaciones con un equipo del fútbol europeo durante el actual mercado de verano.

El seleccionado mexicano explicó para TUDN que, por ahora, no existe una propuesta formal, aunque las negociaciones han avanzado durante los últimos días. Lira había evitado profundizar sobre su futuro tras concluir la participación de México en el Mundial 2026. En aquella ocasión no confirmó si dejaría al conjunto celeste, pero ahora reconoció que trabaja junto con su entorno para concretar una transferencia.

El futbolista señaló que los calendarios de la Liga MX y de las competiciones europeas avanzan en tiempos distintos, situación que podría extender la definición de su futuro. Pese a ello, reiteró que su objetivo es salir al extranjero durante este periodo de transferencias.

“Es un mercado muy largo porque nuestra Liga empieza mucho antes que la de ellos. Tengo un sueño que no voy a parar hasta conseguirlo, no va a quedar en mí, quiero irme y estamos haciendo lo posible”, declaró al finalizar el encuentro.

Al ser cuestionado sobre la existencia de una oferta, Lira aclaró que todavía no ha llegado un documento formal a Cruz Azul. Sin embargo, adelantó que durante la semana podría registrarse algún movimiento relacionado con las conversaciones.

“Todavía no hay una oferta formal, hay pláticas avanzadas. Vamos a esperar, esta semana se puede mover algo. Es un sueño que no voy a parar hasta cumplirlo, mi objetivo es ese y lo voy a lograr”, afirmó.

El mediocampista evitó revelar el nombre del club interesado y tampoco mencionó la liga en la que podría continuar su trayectoria. Mientras las negociaciones siguen su curso, Lira permanece como jugador de Cruz Azul y se prepara para los próximos compromisos del equipo.

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