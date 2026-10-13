Partidos de hoy 13 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Arsenal, Napoli, Manchester United, Barcelona y Bayern Munich esperan brillar dentro de la jornada 2 de la UEFA Champions League

Arsenal espera brillar este martes en la Champions League

La Champions League se robará los reflectores dentro del fútbol a nivel internacional en esta semana. Este martes 13 de octubre se vivirá una jornada con nueve partidos correspondientes a la fase de liga, actividad que comenzará con los encuentros entre Lens y Sporting CP, además de Sabah FK contra Slavia Praha, mientras que por la tarde se concentrarán los duelos de los equipos que buscan avanzar hacia las siguientes rondas.

Uno de los partidos que concentra la atención será el Arsenal vs Lille, programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El conjunto inglés aparece en la parte alta de la clasificación con tres puntos, mientras Lille también suma tres unidades después de su primer compromiso.

A la misma hora, el Atlético de Madrid recibirá al Manchester United. Ambos equipos llegan con tres unidades en la tabla de la fase de liga, por lo que el resultado puede modificar su posición después de la segunda jornada. El conjunto español buscará hacer valer su condición de local.

Otro de los partidos programados será Galatasaray vs Barcelona, también a las 13:00 horas. El equipo turco llega con tres puntos, mientras que los catalanes tienen tres unidades y una diferencia de goles de +4 después de su primer encuentro. El duelo representa una oportunidad para que ambos conjuntos se acerquen a los primeros lugares.

En Italia, Inter de Milán enfrentará al Club Brugge, mientras que RB Leipzig se medirá con PSV Eindhoven. Inter suma un punto en la clasificación, mientras que ‘Brujas’ todavía no tiene unidades. Tanto Leipzig como PSV llegan con tres puntos y con la necesidad de no dejar escapar puntos.

La jornada también tendrá el Villarreal vs Napoli, además del encuentro entre Viking FK y Bayern Munich. El conjunto alemán aparece entre los primeros lugares de la clasificación con tres puntos, mientras Napoli sumó tres después de su primer partido. Villarreal también cuenta con tres unidades, por lo que el resultado puede modificar la parte media y alta de la tabla.

Finalmente, el Al Sadd se enfrentará al Al Hilal, esto dentro de la AFC Champions League Elite. El partido está programado para las 10:00 horas y enfrentará a dos equipos que buscan sumar dentro de la competencia asiática en sus primeras jornadas.

De esta manera, la Champions League se roba los reflectores dentro de la actividad futbolística internacional, jornada en la que escuadras como Arsenal, Napoli, Manchester United, Barcelona y Bayern Munich buscarán demostrar por qué son favoritos para avanzar a rondas finales.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 13 de octubre

AFC Champions League Elite

Al Sadd vs Al Hilal | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4

Champions League

Lens vs Sporting CP | 10:45 horas | HBO Max, TNT

Sabah FK vs Slavia Praha | 10:45 horas | FOX One, FOX+

Arsenal vs Lille | 13:00 horas | HBO Max, Space

Villarreal vs Napoli | 13:00 horas | FOX One

Atlético de Madrid vs Manchester United | 13:00 horas | FOX One, FOX+

Inter de Milán vs Club Brugge | 13:00 horas | HBO Max

Galatasaray vs FC Barcelona | 13:00 horas | HBO Max, TNT

RB Leipzig vs PSV Eindhoven | 13:00 horas | HBO Max

Viking FK vs Bayern Munich | 13:00 horas | FOX One, FOX

Copa Sudamericana

Boca Juniors vs Vasco da Gama | 18:30 horas | Disney+ Premium

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