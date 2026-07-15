Esteban Solari promete recuperar la identidad de Pumas

El DT habla previo a su debut como entrenador auriazul, volviendo al equipo con el que jugó en la 2007/08

Esteban Solari habla previo a su debut como DT de Pumas | Imago7

En el Clausura 2026, Pumas vivió un torneo soñado: líder general y finalista por primera vez desde 2020, pero la historia acabó sin título y en el verano, Efraín Juárez dejó de ser el entrenador del equipo. Su sucesor llega desde Pachuca. Esteban Solari.

El nuevo entrenador vuelve a Ciudad Universitaria, tras jugar para el equipo en 2007, y habló de lo que encontró en el equipo tras la final perdida y la salida del anterior DT, además de lo que quiere que su equipo haga desde el primer momento en el Apertura 2026. Lee las palabras de Solari en este enlace.

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