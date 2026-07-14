Calendario SEP: puentes, descansos y vacaciones para el ciclo escolar 2026-2027

De acuerdo con el anteproyecto elaborado por la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 comenzaría el lunes 31 de agosto de 2026

Así pinta el calendario escolar de la SEP | REUTERS/Khalil Ashawi

El próximo ciclo escolar 2026-2027 ya comienza a tomar forma. La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el anteproyecto del calendario que marcaría las fechas de clases, periodos vacacionales y suspensiones para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, permitiendo a millones de familias planificar con anticipación el regreso a las aulas y los principales descansos del año.

Aunque el documento aún no es definitivo y podría sufrir modificaciones antes de su publicación oficial, ya adelanta cómo quedarían distribuidos los días de actividad escolar, los periodos de vacaciones, los puentes por días festivos y las sesiones de Consejo Técnico Escolar, que tradicionalmente generan fines de semana largos para la comunidad educativa.

SEP: ¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el anteproyecto elaborado por la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 comenzaría el lunes 31 de agosto de 2026 y concluiría el viernes 9 de julio de 2027, contemplando un total de 185 días efectivos de clases para los estudiantes de educación básica en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

En el caso de las escuelas normales y los programas de formación docente, el calendario sería de 190 días, por lo que las actividades concluirían el 13 de julio de 2027. Antes del regreso de los alumnos, el personal docente tendría una semana de capacitación y organización para preparar el inicio del nuevo curso.

Calendario SEP: estos serían los puentes, descansos y vacaciones para el ciclo escolar 2026-2027

Si la propuesta es aprobada sin cambios, los estudiantes disfrutarán de diversos periodos de descanso distribuidos a lo largo del ciclo escolar. Entre ellos destacan los días festivos oficiales, las reuniones mensuales del Consejo Técnico Escolar y los dos principales periodos vacacionales.

Los días de suspensión de clases contemplados en el anteproyecto son:

16 de septiembre de 2026: Independencia de México.

Independencia de México. 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos.

Día de Muertos. 16 de noviembre de 2026: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Conmemoración de la Revolución Mexicana. 1 de febrero de 2027: Conmemoración de la Constitución.

Conmemoración de la Constitución. 15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez.

Natalicio de Benito Juárez. 5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla.

A estas fechas se sumarían las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, programadas para el último viernes de cada mes, lo que permitiría la formación de ocho fines de semana largos durante el ciclo escolar.

En cuanto a los periodos vacacionales, la propuesta establece vacaciones de invierno del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que el receso de Semana Santa abarcaría del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Al finalizar el curso, los estudiantes iniciarían las vacaciones de verano una vez concluidas las clases el 9 de julio de 2027.

Es importante recordar que todas estas fechas corresponden al anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027, por lo que la SEP aún deberá publicar la versión oficial, en la que podrían presentarse ajustes antes del inicio del próximo ciclo escolar.

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