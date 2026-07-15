Eclipse solar total 2026: ¿Cuándo es, dónde se podrá ver, hora y cómo seguir en vivo este espectáculo celeste?

La Luna se colocará entre la Tierra y el Sol, bloqueará su disco visible y proyectará una franja de sombra que recorrerá regiones del Ártico, Europa y el Atlántico Norte

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados | Reuters

El cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. Durante el evento, la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol, bloqueará su disco visible y proyectará una franja de sombra que recorrerá regiones del Ártico, Europa y el Atlántico Norte. Desde México no será posible observarlo directamente, pero habrá transmisiones digitales para seguir su desarrollo.

Eclipse solar total: fecha, horario y lugares en dónde se podrá observar

El eclipse comenzará globalmente a las 15:34 horas UTC, equivalentes a las 09:34 horas del centro de México, cuando la sombra penumbral alcance el norte del planeta. La fase total empezará alrededor de las 16:58 UTC, el punto máximo ocurrirá a las 17:46 UTC y la totalidad terminará aproximadamente a las 18:34 UTC. El fenómeno completo concluirá a las 19:57 UTC, después de poco más de cuatro horas de recorrido.

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Eclipse solar total 2026: horarios y lugares donde se verá

Los horarios del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 variarán de acuerdo con la ubicación de cada ciudad. Las horas que aparecen en la siguiente tabla corresponden al tiempo local de cada lugar. En las ciudades marcadas con un asterisco, el eclipse continuará después de la puesta del Sol, por lo que la hora final indicada corresponde al atardecer.

Ciudad Inicio del eclipse parcial Punto máximo Cobertura del Sol Final del eclipse parcial Washington D. C., Estados Unidos 13:17 13:53 4% 14:27 Anchorage, Alaska, Estados Unidos 07:36 08:21 28% 09:09 Nueva York, Estados Unidos 13:07 13:54 9% 14:38 Barcelona, España 19:35 20:29 99% 20:54* Berlín, Alemania 19:15 20:08 85% 20:38* Casablanca, Marruecos 18:48 19:43 87% 20:20* Londres, Reino Unido 18:17 19:13 91% 20:06 San Petersburgo, Rusia 19:59 20:51 79% 21:00* París, Francia 19:22 20:17 92% 21:09

Las mejores condiciones para observar la totalidad se presentarán en regiones de Groenlandia, Islandia, el norte de España y algunas zonas del Atlántico Norte. Barcelona quedará fuera de la franja de totalidad, aunque registrará una cobertura cercana al 99 por ciento, mientras que otras ciudades europeas observarán el fenómeno de manera parcial.

*La hora señalada corresponde a la puesta del Sol, debido a que el eclipse parcial terminará después del atardecer.

La franja de totalidad atravesará una pequeña zona del norte de Rusia, el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el oeste de Islandia, el Atlántico Norte, España y un sector del extremo noroccidental de Portugal. Las personas ubicadas dentro de esa trayectoria podrán observar cómo la Luna cubre por completo al Sol durante menos de dos minutos en la mayoría de los puntos. Cerca del centro de la trayectoria, la totalidad alcanzará una duración máxima aproximada de dos minutos y 18 segundos.

En España, la sombra recorrerá el territorio de oeste a este durante el atardecer y pasará por zonas cercanas a A Coruña, Oviedo, León, Valladolid, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. En A Coruña, por ejemplo, el eclipse parcial comenzará a las 19:31 horas locales, alcanzará su máximo alrededor de las 20:28 y tendrá una totalidad cercana a los 76 segundos. En Burgos, la fase total durará aproximadamente 104 segundos y llegará cerca de las 20:29 horas.

En ciudades ubicadas fuera de la franja central, el eclipse solamente será parcial. Londres tendrá una cobertura cercana al 91 por ciento; París, alrededor del 92 por ciento; Berlín, aproximadamente el 85 por ciento; Casablanca, cerca del 87 por ciento, y Barcelona llegará a un oscurecimiento cercano al 99 por ciento. En varias localidades europeas y africanas, el Sol se ocultará en el horizonte antes de que termine por completo la fase parcial.

Algunas regiones de Canadá y del norte de Estados Unidos también podrán apreciar una cobertura parcial. NASA señala que el fenómeno será visible desde Alaska hasta sectores de Carolina del Norte, aunque con porcentajes menores que los registrados en Europa. Anchorage tendrá aproximadamente un 28 por ciento de cobertura, mientras que Nueva York alcanzará cerca del nueve por ciento y Washington D. C. alrededor del cuatro por ciento.

¿Cómo ver en vivo el eclipse solar total desde México?

El eclipse solar del 12 de agosto no será visible desde la Ciudad de México ni desde la mayor parte del territorio mexicano, debido a que el país se encontrará fuera de la zona alcanzada por la sombra lunar. Los registros astronómicos para la capital mexicana no incluyen este evento entre sus próximos eclipses observables, por lo que la alternativa será seguir las imágenes captadas desde Europa, Groenlandia o Islandia.

La plataforma especializada Time and Date confirmó una transmisión en directo desde España, con señales adicionales previstas desde Mallorca e Islandia, comentarios y tomas procedentes de distintos puntos de la trayectoria.

La cobertura podrá seguirse desde México durante la mañana y el mediodía del 12 de agosto; el máximo global ocurrirá alrededor de las 11:46 horas, tiempo del centro de México. También se recomienda consultar las plataformas oficiales de NASA antes del evento para conocer su programación y los materiales audiovisuales disponibles.

Eclipse solar total 2026: recomendaciones para observar el fenómeno astronómico

Observar un eclipse solar requiere tomar medidas de seguridad para evitar daños permanentes en la vista. La NASA recomienda utilizar únicamente lentes certificados con la norma internacional ISO 12312-2, diseñados específicamente para la observación directa del Sol. Los lentes de sol convencionales, por muy oscuros que sean, no ofrecen la protección necesaria.

Si se utilizarán telescopios, binoculares o cámaras fotográficas, estos deben contar con filtros solares especiales colocados en la parte frontal del equipo. Mirar el eclipse a través de estos dispositivos sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares en cuestión de segundos, incluso si se usan lentes para eclipses.

Las personas que se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán retirar los lentes únicamente durante el breve periodo en el que el Sol quede completamente cubierto por la Luna. En cuanto aparezca nuevamente el primer destello de luz solar, será necesario volver a colocarlos de inmediato para continuar observando el fenómeno de forma segura.

Para quienes no puedan viajar a las zonas de visibilidad, la alternativa más segura será seguir las transmisiones oficiales que realizarán organismos como la NASA, el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) y plataformas especializadas en astronomía. De esta manera será posible disfrutar del eclipse con imágenes en alta calidad, explicaciones de expertos y sin poner en riesgo la salud visual.

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