Cruz Azul volverá a ser local en La Corregidora: así fue su último partido en 1988

La Máquina recibirá al Puebla en la jornada 2 del Apertura 2026 y jugará como anfitrión en Querétaro por primera vez en casi 38 años

Cruz Azul jugará en La Corregidora en la jornada 2 | Imago7

Cruz Azul volverá a disputar un partido como local en el Estadio La Corregidora después de casi 38 años. La Máquina recibirá al Puebla el martes 21 de julio, en la jornada 2 del Apertura 2026, luego de que la Liga MX autorizara el cambio de sede para su primer compromiso como anfitrión del torneo.

La modificación se produjo porque el terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes todavía no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad de los jugadores y el cuerpo arbitral. La Liga MX mantendrá el seguimiento al plan de trabajo del inmueble antes de definir si podrá utilizarse para la jornada 3.

El antecedente más reciente de Cruz Azul como local en La Corregidora ocurrió el 12 de octubre de 1988, durante la fase de grupos de la Copa México 1988-89. En aquella ocasión, el conjunto celeste perdió 1-0 ante Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

José Luis Zalazar marcó el único gol del encuentro al minuto 72. Ese compromiso fue el segundo partido que Cruz Azul disputó como local en Querétaro durante aquella edición de la Copa México.

El primero se celebró el 10 de septiembre de 1988 y terminó con victoria celeste por 2-1 sobre Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Raúl Arias abrió el marcador mediante un penal al minuto 29, Franco Zúñiga empató al 77 y Narciso Cuevas anotó el gol definitivo al 85.

Cruz Azul avanzó a las semifinales de ese torneo como líder del Grupo D, con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. En la siguiente ronda fue eliminado por Toluca con marcador global de 4-3, aunque para esa eliminatoria volvió a utilizar el Estadio Azteca como sede.

Entre 1985 y 1988, La Máquina jugó 10 partidos oficiales como local en La Corregidora: dos en el torneo Prode 1985, dos durante la temporada México 1986, cuatro en la Copa México 1987-88 y dos en la edición 1988-89. El inmueble también recibió la final de ida de la Copa México 1987-88 entre Cruz Azul y Puebla, que terminó empatada 1-1.

Puebla conquistó aquel título después de igualar sin goles en el partido de vuelta disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse con Cruz Azul como local en Querétaro, en un partido que marcará el regreso del conjunto celeste a La Corregidora desde octubre de 1988.

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