All Star Game 2026: Gilberto Mora y Erik Lira encabezan al equipo de figuras de la Liga MX

Antonio Mohamed será el encargado de dirigir al combinado, en una lista en la que Toluca aparece como el club con más convocados, con seis jugadores

Gilberto Mora y Erik Lira | Imago7

La Liga MX dio a conocer a 26 de los 28 futbolistas que representarán al campeonato mexicano frente a la MLS en el All Star Game 2026, programado para el 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte. Antonio Mohamed será el encargado de dirigir al combinado, en una lista en la que Toluca aparece como el club con más convocados, con seis jugadores, seguido por Chivas, que aporta cinco elementos.

Entre los convocados aparece Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana que tendrá la oportunidad de compartir plantel con jugadores de mayor experiencia. El joven mexicano figura junto a Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Brian Rodríguez entre los nombres seleccionados para representar al futbol mexicano.

La conformación del equipo responde a distintos criterios establecidos por la organización. Doce lugares correspondieron a futbolistas nominados o ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025-2026, mientras que Mohamed eligió a otros 14 elementos; los dos puestos restantes serán designados próximamente por Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX.

La portería estará cubierta por Keylor Navas, de Pumas, y Nahuel Guzmán, de Tigres. En la defensa fueron considerados Bruno Méndez, Wíller Ditta, Federico Pereira, Nathan Silva, Israel Reyes, Jesús Garza, Richard Ledezma, Jesús Gallardo, Bryan González y Erik Lira, quien también puede desempeñarse en el mediocampo.

En la mitad de la cancha se concentra la mayor parte de la convocatoria. Además de Gilberto Mora, fueron llamados Franco Romero, Carlos Rodríguez, Iker Fimbres, Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Fernando Gorriarán, Brian Rodríguez, José Paradela, Juan Brunetta, Kevin Castañeda y Santiago Sandoval.

Armando González, de Guadalajara, y Robert Morales, de Pumas, aparecen como los delanteros de la lista anunciada. Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis que formaba parte de los primeros seleccionados, quedó fuera debido a una lesión, por lo que los dos lugares pendientes podrían modificar la distribución definitiva del plantel.

Guadalajara y Toluca se encuentran entre los clubes con mayor presencia, mientras Cruz Azul, Tigres, Pumas, América, Monterrey y Tijuana también aportan futbolistas. Del otro lado estará una selección de la MLS que cuenta con figuras internacionales como Lionel Messi y Thomas Müller, campeones del mundo con Argentina y Alemania, respectivamente.

El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y formará parte de la quinta edición del enfrentamiento entre las estrellas de ambas competiciones. Antes del encuentro también se realizará el MLS All-Star Skills Challenge 2026, para el cual la Liga MX anunciará posteriormente a los jugadores que participarán en las pruebas de habilidades.

Aquí la lista completa

Nombre Club Posición Keylor Navas Pumas UNAM Portero Nahuel Guzmán Tigres UANL Portero Bruno Méndez Toluca Defensa Willer Ditta Cruz Azul Defensa Federico Pereira Toluca Defensa Nathan Silva Pumas UNAM Defensa Israel Reyes América Defensa Jesús Garza Tigres UANL Defensa Richard Ledezma Guadalajara Defensa Jesús Gallardo Toluca Defensa Bryan González Guadalajara Defensa Erik Lira Cruz Azul Defensa Franco Romero Toluca Centrocampista Carlos Rodríguez Cruz Azul Centrocampista Iker Fimbres Monterrey Centrocampista Nicolás Castro Toluca Centrocampista Brian Gutiérrez Guadalajara Centrocampista Fernando Gorriarán Tigres UANL Centrocampista Gilberto Mora Club Tijuana Centrocampista Brian Rodríguez América Centrocampista José Paradela Cruz Azul Centrocampista Juan Brunetta Tigres UANL Centrocampista Kevin Castañeda Guadalajara Centrocampista Santiago Sandoval Guadalajara Delantero Armando González Guadalajara Delantero Robert Morales Pumas UNAM Delantero

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