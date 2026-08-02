Exárbitros lanzan críticas a Katia Itzel por su trabajo en el Querétaro vs Tigres

Tanto el Cantante Guerrero, como Francisco Chacón criticaron el desempeño de la árbitra en el duelo de la jornada 3

Lanzan críticas a Katia Iztel tras el Gallos vs Tigres | Imago7

El trabajo de Katia Itzel García en la Liga MX le permitió consolidarse dentro del arbitraje mexicano y obtener un lugar como representante nacional en la Copa del Mundo; no obstante, su actuación en el partido entre Querétaro y Tigres generó críticas de algunos exárbitros. Entre ellos, Marco Antonio ‘Cantante’ Guerrero señaló en su cuenta de X varias decisiones que consideró equivocadas durante el encuentro disputado en el Estadio La Corregidora, entre ellas dos posibles penales, uno para cada equipo, que no fueron sancionados ni revisados mediante una intervención del VAR. Nota completa, aquí.