¡Récord mexicano! Celia Pulido conquista 11 medallas en natación: “Siempre estuvo en mi mente; estoy orgullosa”

La nadadora superó en Santo Domingo 2026 lo hecho por Liliana Ibáñez en Barranquilla 2018 dentro de la misma disciplina

Celia Pulido conquistó 8 oros, una plata y dos bronces | Claro Sports

Celia Pulido se convirtió en la deportista mexicana con más medallas ganadas en una sola edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, después de conquistar 11 preseas en la natación de Santo Domingo 2026. La representante de Guanajuato superó la marca de nueve metales que Liliana Ibáñez estableció en Barranquilla 2018.

La nadadora cerró su participación con ocho medallas de oro, una de plata y dos de bronce, producción que la colocó como la principal referente de la delegación mexicana en la justa regional. Desde sus primeras pruebas, Pulido confirmó su condición de aspirante al podio y sostuvo el ritmo durante todo el programa acuático.

“La verdad es que eso siempre estuvo en mi mente, me costó, pero estoy muy orgullosa”, declaró en exclusiva para Claro Sports después de completar una actuación que la instaló en la historia del deporte nacional. La mexicana reconoció el esfuerzo necesario para alcanzar una cifra que ninguna otra representante del país había conseguido en estos Juegos.

Pulido cerró su cosecha con tres medallas durante la última jornada de natación. Primero obtuvo el bronce en los 50 metros mariposa y después terminó tercera en los 200 metros dorso. Más tarde, formó parte del relevo 4×100 combinado femenil que ganó el oro y estableció un récord centroamericano.

La leonesa también subió a lo más alto del podio en los 100 metros libres, 50 metros dorso y 100 metros dorso, prueba en la que impuso una marca regional. A esos resultados agregó títulos en los relevos 4×200 libres, 4×100 libres femenil, 4×100 combinado mixto y 4×100 libres mixto.

Su única medalla de plata llegó en los 50 metros libres, mientras los dos terceros lugares correspondieron a los 50 metros mariposa y los 200 metros dorso. El desempeño individual y su aportación en las pruebas por equipos permitieron que México aumentara su producción dentro del medallero de Santo Domingo 2026.

Más allá del récord, Pulido señaló que su objetivo principal se encuentra en el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Espero estar en Los Ángeles, es la meta final. El proceso es muy importante y debo ir mejorando competencia tras competencia”, expresó.

La nadadora aseguró que las 11 preseas representan un punto de partida y no una meta definitiva. Para Pulido, el rendimiento que alcance durante 2027 y 2028 será determinante en sus aspiraciones olímpicas, por lo que pretende mantener la disciplina y evitar que el resultado centroamericano cambie su manera de trabajar.

“Estas 11 medallas pueden dar de qué hablar, pero lo que va a importar es lo que haga en 2027 y 2028. Espero estar presente, no perder los pies de la tierra y seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque está saliendo bien”, agregó la máxima medallista mexicana de esta edición.

Oro | 100m espalda femenil Oro | 100m estilo libre femenil Oro | Relevo 4x100m estilo libre femenil Oro | Relevo 4x100m combinado femenil Oro | Relevo 4x200m estilo libre femenil Oro | 50m espalda femenil Oro | Relevo 4x100m estilo libre mixto Oro | Relevo 4x100m combinado mixto Plata | 50m estilo libre femenil Bronce | 200m espalda femenil Bronce | 50m mariposa femenil

Pulido también busca dejar una referencia para las nuevas generaciones. “Ese es mi objetivo principal en el deporte: dejar huella y ser un ejemplo para las generaciones que vienen detrás de mí. Aunque haya muchos obstáculos y el camino se ponga difícil, al final del túnel habrá una luz que valdrá la pena”, explicó.

La mexicana prefiere construir su propio camino antes que copiar el proceso de otros atletas. Reconoció que observa los logros de distintos deportistas para aprender, pero procura adaptar cada experiencia a sus necesidades y escribir su propia historia dentro de la natación.

Su calendario inmediato contempla el Campeonato Mundial de Beijing, donde buscará avanzar a una final, y los Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia en la que pretende subir al podio. Con Los Ángeles 2028 como objetivo final, Celia Pulido sale de Santo Domingo 2026 como una realidad de la natación mexicana y dueña de un récord histórico de 11 medallas.

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