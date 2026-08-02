México cae ante República Dominicana y jugará por el bronce en básquetbol varonil en Santo Domingo 2026

México cayó 78-65 ante República Dominicana en semifinales del básquetbol varonil y ahora enfrentará a Belice por la medalla de bronce

El combinado quisqueyano tomó dictancia en el 2do cuarto | Claro Sports

La selección mexicana de básquetbol varonil perdió 78-65 ante República Dominicana y quedó fuera de la disputa por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los anfitriones aprovecharon sus oportunidades desde la línea de castigo, protegieron la pintura y construyeron una ventaja que México no pudo revertir durante la segunda mitad.

El partido comenzó con México al frente gracias a una canasta de Julián Gómez, pero Marlon Martínez respondió en transición para igualar el marcador. El conjunto dominicano recurrió desde los primeros minutos al juego interior y a las segundas oportunidades, aunque también cometió pérdidas que permitieron al equipo mexicano mantenerse dentro del encuentro.

Fernando de los Santos colocó a los locales en ventaja mediante tiros libres, mientras Ronnie Selleaze asumió buena parte de la producción mexicana. El jugador nacional atacó el aro, recuperó rebotes ofensivos y convirtió un lanzamiento exterior que puso el marcador 10-11 en favor de México. La diferencia permaneció en una posesión durante casi todo el primer cuarto, antes de que Ronald García cerrara el periodo con una canasta para el 16-13 dominicano.

La diferencia se amplió en el segundo cuarto

México todavía se encontraba cerca al inicio del segundo cuarto. Selleaze convirtió dos tiros libres para reducir la distancia y Julián Gómez aportó puntos en la pintura, pero República Dominicana comenzó a encontrar espacios con Cristopher Maldonado, Eugri Germán y Rodaris Romero. La defensa local bloqueó varios intentos cerca del aro y obligó al conjunto mexicano a depender de disparos exteriores.

La selección mexicana tuvo dificultades para convertir desde la línea de tres puntos y también dejó escapar oportunidades desde los tiros libres. República Dominicana aprovechó esos errores para aumentar la ventaja con una canasta de Ronald García, una acción en transición de Germán y nuevas intervenciones de Maldonado. El equipo anfitrión ganó el segundo periodo 19-10 y llegó al descanso con una diferencia de 35-23.

Tras el medio tiempo, Fernando de los Santos amplió la distancia con una canasta dentro de la pintura. México respondió con puntos de Gómez y tiros libres de Ramiro Altamirano, quien además consiguió un robo que terminó en una anotación de contragolpe. Sin embargo, los locales recuperaron el control mediante su presión defensiva y el trabajo de Danny Carbuccia, Maldonado y Martínez.

República Dominicana castigó las pérdidas mexicanas y alcanzó una ventaja de 15 puntos después de un triple de Carbuccia. La selección mexicana intentó mantenerse en el partido con Alejandro Muñoz y Ángel Escárcega, pero cada reacción encontró una respuesta local. Martínez convirtió en la zona interior, Maldonado sumó otra canasta y Ángel Javier anotó desde el perímetro para llevar el marcador a 59-41 al término del tercer cuarto.

Las cifras explicaron parte de la diferencia. México apenas convirtió 23 de sus 70 tiros de campo, para una efectividad del 33 por ciento, y terminó con seis triples en 28 intentos. República Dominicana tampoco tuvo una producción alta desde el perímetro, pero anotó 22 de sus 24 tiros libres, mientras el equipo mexicano registró 13 aciertos en 24 oportunidades.

México ganó la batalla por los rebotes con 46 capturas frente a 44, aunque esa ventaja no se reflejó en el marcador. Los dominicanos terminaron con 14 asistencias, seis robos y 11 bloqueos, mientras México acumuló 16 pérdidas y solo registró un bloqueo. La protección del aro de los locales limitó los intentos de Selleaze, Gómez y Muñoz en momentos en los que el representativo nacional buscaba reducir la diferencia.

Reacción insuficiente en el último cuarto

En el último cuarto, México elevó su producción ofensiva y anotó 24 puntos, nueve más que en cualquier otro periodo. El equipo nacional ganó el parcial 24-19, pero el margen de 18 unidades con el que comenzó esos diez minutos resultó determinante. República Dominicana administró la posesión, sumó desde la línea de castigo y evitó que la presión mexicana colocara el juego nuevamente a una distancia de una sola posesión.

El marcador quedó definido en 78-65, resultado que mantuvo el paso perfecto de República Dominicana y le entregó el boleto para enfrentar a Puerto Rico por la medalla de oro. Los boricuas también permanecen invictos después de derrotar 111-68 a Belice en la otra semifinal del torneo varonil.

México todavía tendrá la oportunidad de cerrar su participación con una medalla de bronce cuando enfrente a Belice. El encuentro por el tercer lugar está programado para el lunes 3 de agosto a las 16:00 horas, mientras República Dominicana y Puerto Rico disputarán la final a partir de las 18:30 horas.

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