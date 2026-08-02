Arthur Gama gana la carrera nocturna de NASCAR Brasil en Cuiabá

Arthur Gama se quedó con la victoria en la carrera nocturna de NASCAR Brasil disputada en Cuiabá, dentro del Night Challenge celebrado en Mato Grosso. El piloto superó a Felipinho Tozzo en el cierre de la segunda etapa, mientras Nicolas Costa completó el podio después de recuperar posiciones durante los últimos minutos.

La competencia se desarrolló bajo un formato de resistencia dividido en dos segmentos, con una pausa para repostar y una inversión entre los seis primeros clasificados antes de la segunda parte. Gabriel Casagrande ganó la primera etapa, seguido por Gama y Murilo Rocha, en un tramo que terminó bajo bandera amarilla por un problema en el sistema de iluminación.

En la segunda etapa, Arthur Gama aprovechó los errores de sus rivales para colocarse en la pelea por el primer lugar. La definición quedó entre Gama y Tozzo, quien intentó adelantar en los últimos giros, pero salió de la pista y dejó el camino libre para el triunfo de Arthur. En la categoría Desafío, Felipinho Tozzo terminó primero, con Bruna Tomaselli en segundo lugar y Gustavo Bandeira en tercero.

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