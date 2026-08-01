Comunicaciones vs San Pedro en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Los Cremas buscan su primer triunfo en el torneo.

Comunicaciones San Pedro, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La Liga Nacional de Guatemala 2026 continúa con un atractivo duelo entre Comunicaciones y San Pedro, dos equipos que llegan con objetivos muy distintos a esta segunda jornada del Torneo Apertura. Los Cremas buscarán conseguir su primera victoria del campeonato ante su afición, mientras que el recién ascendido intentará prolongar el gran momento que atraviesa tras un debut histórico en la máxima categoría.

Aquí podrás seguir en vivo el minuto a minuto de Comunicaciones vs San Pedro, con el resultado en directo, los goles, tarjetas amarillas y rojas, cambios, alineaciones, estadísticas e incidencias más importantes del partido, actualizadas en tiempo real hasta el pitazo final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs San Pedro hoy 1 de agosto de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y San Pedro será el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

Alineaciones del Comunicaciones vs San Pedro para la jornada 2, al momento

Ni Comunicaciones ni San Pedro cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Diego Santis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Stheven Robles, Marco Domínguez; Dairon Reyes, Brayam Castañeda, Nelson García; y Dewinder Bradley. DT: Marco Antonio Figueroa.

San Pedro: Vander Cruz; Germán Águila, Edgar Macal, David Álvarez; Edwin Fuentes, Steveth Chacón, Emerson García, Romario Gómez; Marvin Ceballos, Yasnier Matos y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Comunicaciones vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Será la primera vez que Comunicaciones y San Pedro se enfrentarán de manera oficial.

Te puede interesar –