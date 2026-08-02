¿Cómo quedaron los colombianos este sábado 1 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Colombia sumo dos medallas de oro en patinaje de velocidad y se consolidó como campeón absoluto de ese deporte en Santo Domingo 2026.

Colombia en los Juegos Centroamericanos 2026 | Comité Olímpico Colombiano

Colombia sigue brillando gracias al deporte. A falta de siete días para que se cierren los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la delegación sudamericana continúa haciendo de las suyas. La ‘tricolor’ ya se ha coronado campeón absoluto en el patinaje de velocidad, bowling, rugby 7 y esquí náutico.

El patinaje de velocidad fue el deporte que brindó más alegrías al pueblo ‘cafetero’ en esta nueva jornada. Colombia comienza el mes de agosto con un total de 152 medallas distribuidas en 52 preseas de oro, 61 de plata y 39 de bronce. Resultados que la ubican en la segunda casilla del medallero general.

Resultados de los colombianos hoy sábado 1 de agosto en Santo Domingo 2026

Medallas de oro para Colombia

El patinaje de velocidad fue el único deporte que le entregó medallas de oro a Colombia en el primer día del mes de agosto. John Tascón se colgó la presea dorada en la prueba de los 1000 metros sprint. El colombiano de 21 años se quedó con el primer lugar gracias a un tiempo de 1:23.546.

En la rama femenina, Kollin Castro también hizo la tarea. La atleta de Colombia de nada más 22 años de edad gritó campeona en la misma prueba que Tascón. Un tiempo de 1:29.101 le dio el primer lugar del podio y la última medalla entregada por el patinaje de velocidad en Santo Domingo 2026.

Medallas de plata para Colombia

En el mismo patinaje de velocidad, detrás de John Tascón cruzo la meta su compatriota Juan Jacobo Mantilla. Un poco más tarde, los clavados se hicieron presentes en el medallero de Colombia con el metal plateado de Luis Felipe Uribe en la prueba de tres metros trampolín.

Luego, en uno de los deportes más completos a nivel mundial, el triatlón, Colombia fue segunda. El podio fue producto de la resistencia y perseverancia de Carolina Velásquez con un registro de 1:59.39. El agua volvió a ser protagonista con la natación ‘tricolor’. En los relevos femeninos 4×100 metros combinado, las ‘cafeteras’ fueron segundas y en los 50 metros mariposa, Emiliano Calle estuvo a punto de ganar el oro.

Medallas de bronce para Colombia

Los terceros lugares de los podios centroamericanos y del caribe también tuvieron presencia colombiana. El primero de la jornada llegó mediante Ana Roa en el cross country del mountain bike. La colombiana fue superada por Carolina Flores de México y Suheily Rodríguez de Puerto Rico.

En la lucha libre fue donde más bronce se adjudicó Colombia. Tatiana Hurtado en los 57 kilógramos, Katherine Rentería en los 62 kilógramos, Nicoll Parrado en la categoría de 69 kilógramos y Yusmy Chaparro en los 53 kilógramos. El último metal de bronce de la jornada para la delegación ‘tricolor’ fue en la natación con los relevos masculinos 4×100 metros combinado.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Pese a que fue una de las jornadas con menos medallas de oro para Colombia en Santo Domingo 2026. No dejaron de haber rendimientos importantes en el deporte ‘tricolor’. Lo más destacado estuvo nuevamente en el patinaje de velocidad con los metales dorados de John Tascón y Kollin Castro en los 1000 metros sprint.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de 14 medallas en el día 8 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Dos preseas de oro, cinco de plata y siete de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

Te puede interesar: