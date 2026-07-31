Gilberto Mora y Rafaela Pimenta trazan el plan para dar el salto a Europa

Rafaela Pimenta eligió representar a Gilberto Mora tras conocer a su familia y a Xolos, con un plan enfocado en crecer antes de saltar a Europa

Gil Mora confía en su agente | IG: rafaelavitalepimenta

La relación profesional entre Gilberto Mora y Rafaela Pimenta comenzó después de que la agente conociera personalmente al futbolista, a su familia y a Jorge Alberto Hank. La representante encontró coincidencias entre las partes sobre la continuidad, el desarrollo del jugador y una visión internacional para conducir su carrera.

Desde entonces, el plan ha sido evitar decisiones apresuradas y priorizar el crecimiento deportivo del mediocampista. La renovación de Mora con Xolos hasta 2029 le ofrece estabilidad, pero también contempla una futura salida a Europa cuando el proyecto y el momento sean adecuados. LEE LA NOTA COMPLETA

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