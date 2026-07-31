River Plate vs Independiente Santa Fe: fechas, horarios y boletos para los octavos de la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Fechas, horarios y boletos.

Santa Fe vs River Plate | Claro Sports.

Independiente Santa Fe ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras cerrar su serie de repechaje ante Caracas FC este jueves 30 de julio, el equipo colombiano enfrentará a River Plate en una llave de ida y vuelta que tendrá el primer partido en Colombia y la definición en Argentina.

El cruce quedó definido por el cuadro de la competición, en el que River Plate esperaba al ganador de la serie entre Santa Fe y Caracas. Con el boleto asegurado, el equipo bogotano tendrá ahora una serie ante uno de los clubes con mayor recorrido internacional en torneos de CONMEBOL.

La llave forma parte de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que participan los primeros de la fase de grupos y los ganadores del repechaje entre segundos de la Sudamericana y terceros de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Independiente Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026?

El partido de ida entre Independiente Santa Fe y River Plate está programado para el miércoles 12 de agosto de 2026. El horario oficial está pendientes de confirmación por parte de CONMEBOL y del club colombiano.

La vuelta se jugará el miércoles 19 de agosto de 2026, con River Plate como local. El encuentro se disputará en Argentina y también tiene horario por confirmar

Calendario de la serie:

Ida: Independiente Santa Fe vs River Plate

Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: por confirmar.

Sede: El Campín

Vuelta: River Plate vs Independiente Santa Fe

Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026

Horario: por confirmar.

Sede: El Monumental

¿Cómo llega Independiente Santa Fe a los octavos de final?

Independiente Santa Fe llega a esta fase después de superar el repechaje de la Copa Sudamericana 2026 ante Caracas FC. El equipo colombiano venía de competir en la Copa Libertadores y entró al cruce de playoffs con la posibilidad de seguir su recorrido internacional en la Sudamericana.

Con la clasificación, Santa Fe mantiene representación colombiana en el torneo y tendrá una serie que puede marcar su calendario de agosto. El partido de ida será el punto de partida para buscar una ventaja antes del viaje a Buenos Aires.

River Plate, por su parte, accedió directamente a los octavos de final tras terminar en el primer lugar de su grupo. El equipo argentino esperó rival durante el repechaje y ahora tendrá que cerrar la serie como local.

¿Cómo y cuándo comprar boletos para Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026?

La venta de boletos para Independiente Santa Fe vs River Plate todavía está pendiente de confirmación por parte del club colombiano. Hasta el momento, Santa Fe no ha publicado fecha de venta, precios, etapas de compra ni plataforma oficial para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Se espera que el club informe en sus canales oficiales el proceso para adquirir entradas, incluyendo disponibilidad para abonados, venta general, precios por localidad y condiciones de ingreso al estadio.

¿Qué viene para el ganador de River Plate vs Independiente Santa Fe?

El ganador de la serie entre River Plate e Independiente Santa Fe avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Esa ronda se jugará en septiembre, también a partidos de ida y vuelta.

Para Santa Fe, la llave representa una prueba en el calendario internacional y una oportunidad de seguir en carrera dentro del torneo. Para River Plate, será el inicio de la fase de eliminación directa después de haber superado la etapa de grupos.

La programación definitiva, con horarios en Colombia, árbitros y sedes confirmadas, deberá ser anunciada por CONMEBOL en los próximos días.

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