¿Cómo quedaron los colombianos este 30 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Repase cómo fue la actividad para la delegación cafetera, este jueves, en territorio dominicano.

Medallistas colombianos en el BMX masculino | MinDeporte

Colombia vuelve a celebrar en un día pletórico. La delegación cafetera resaltó por varias actuaciones muy positivas en las pruebas finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el medallero se ratifica en la segunda colocación, tomando más distancia frente a Cuba y al menos consolidándose detrás de México, el país vencedor hasta ahora de las justas.

El BMX, así como el ciclismo de pista, el patinaje y el heroico título del voleibol sala, fueron los platos fuertes para Colombia este jueves 30 de julio. A través de Claro Sports, consulte los resultados más destacados del día.

Resultados de los colombianos hoy 30 de julio en Santo Domingo 2026

Para aplaudir lo conseguido en varias disciplinas. Por ejemplo, en primer turno, el BMX dijo presente con dos preseas doradas: Valentina Muñoz y Diego Arboleda se lucieron en la modalidad de racing individual. Además de otra obtención doble de plata, Colombia se ratificó como la dominadora en este deporte con cuatro medallas.

Elizabeth Castaño y Lina Hernández, en segundo turno, brillaron en la modalidad de Madison Femenino en el ciclismo de pista. La dupla superó a México y Trinidad y Tobago con un registro final de 43 puntos, firmando la segunda medalla dorada del día.

Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla certificaron el favoritismo del patinaje a favor de Colombia. Preciso en la prueba más exigente del día, con 5000 metros de impulso para ganar, ambos fueron los campeones en sus respectivas ramas.

Para cerrar la noche de la manera más épica posible, la Selección de voleibol sala se consagró en una final inédita. Terminó venciendo por 3-2 a una gran potencia como Puerto Rico. Se le complicó un poco en la mitad del partido, pero el amor propio superó cualquier dificultad, provocando las lágrimas y la celebración emotiva en una noche histórica para el deporte cafetero.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En total fueron 21 preseas a favor de la delegación colombiana. Seis de ellas fueron doradas, mientras que otras once fueron de metal plateado. Otros cuatro galardones fueron por el tercer lugar en las respectivas pruebas.

Medallas de oro:

Valentina Muñoz: BMX (Racing individual femenino).

BMX (Racing individual femenino). Diego Arboleda: BMX (Racing individual masculino).

BMX (Racing individual masculino). Elizabeth Castaño y Lina Hernández: Ciclismo de pista (Madison femenino).

Ciclismo de pista (Madison femenino). Gabriela Rueda: Patinaje de velocidad (5000 metros femenino).

Patinaje de velocidad (5000 metros femenino). Juan Mantilla: Patinaje de velocidad (5000 metros masculino).

Patinaje de velocidad (5000 metros masculino). Colombia: Voleibol Sala (gran final ante Puerto Rico).

Medallas de plata:

Sharid Fayad: BMX (Racing individual femenino).

BMX (Racing individual femenino). Carlos Ramírez: BMX (Racing individual masculino).

BMX (Racing individual masculino). Stefany Cuadrado: Ciclismo de pista (Keirin femenino).

Ciclismo de pista (Keirin femenino). Cristian Ortega: Ciclismo de pista (Keirin masculino).

Ciclismo de pista (Keirin masculino). Jasmín Pistelli: Natación (50 m de dorso-espalda femenino).

Natación (50 m de dorso-espalda femenino). Daniela Zapata y Viviana Uribe: Clavados (3m de trampolín sincronizado femenino).

Clavados (3m de trampolín sincronizado femenino). Luis Felipe Uribe: Clavados (1m de trampolín masculino).

Clavados (1m de trampolín masculino). Sirena Rowe, David Arias, Jasmín Pistelli, Juan José Giraldo, Emiliano Calle y Samantha Baños: Natación (Relevos 4×100 metros combinados mixtos).

Natación (Relevos 4×100 metros combinados mixtos). Kollin Castro: Patinaje de velocidad (200 m meta contra meta femenino).

Patinaje de velocidad (200 m meta contra meta femenino). Jhon Tascon: Patinaje de velocidad (200 m meta contra meta masculino).

Patinaje de velocidad (200 m meta contra meta masculino). María Arango, Gabriela Arango, Mariana England y Santiago Cardona: Ecuestre (Doma por equipos).

Medallas de bronce:

Brayan Sánchez y Jordan Parra: Ciclismo de pista (Madison masculino).

Ciclismo de pista (Madison masculino). Kevin Quintero: Ciclismo de pista (Keirin masculino).

Ciclismo de pista (Keirin masculino). Laura Melo: Natación (50 m de dorso-espalda femenino).

Natación (50 m de dorso-espalda femenino). Juan Manuel Morales: Natación (800 m de estilo libre masculino).

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports es la mejor opción para seguir al detalle todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en televisión, la plataforma digital y su perfil de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports transmite la mayoría de las acciones para todo el continente.

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