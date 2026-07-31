Pachuca busca recuperar su identidad tras la derrota ante Querétaro

El brasileño admitió que el equipo perdió su identidad y falló en gestionar una ventaja temprana debido a factores mentales

Eduardo Bauermann confía en Pachuca. Imago 7

Pachuca dejó atrás el tropiezo frente a Querétaro y ya trabaja con la mira puesta en su siguiente compromiso del Apertura 2026 ante León. Para Eduardo Bauermann, la derrota debe servir como aprendizaje, pues considera que el equipo tiene las condiciones para recuperar su mejor versión y competir por los primeros lugares del torneo.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Universidad del Futbol, el defensa brasileño reconoció que los Tuzos se alejaron de la identidad que los ha caracterizado en los últimos torneos, situación que terminó influyendo en el resultado del encuentro más reciente. “Sabemos lo que podemos llegar a ser y, si queremos, sé que vamos a llegar lejísimos en esta competición”, afirmó el zaguero, quien mostró confianza en la capacidad del plantel para corregir el rumbo.

Bauermann identifica los aspectos que debe corregir Pachuca

El futbolista explicó que el equipo logró adelantarse muy temprano en el marcador frente a Querétaro, pero no consiguió mantener la intensidad ni el orden que normalmente distinguen al conjunto hidalguense.

“Faltó un poco más de actitud y, sobre todo, imponer nuestra identidad. Salimos un poco de nuestro perfil, que es ser ágiles y ordenados, y mantener nuestra identidad era la clave para salir con otro resultado”, señaló.

Bauermann destacó que el grupo ha analizado lo sucedido y buscará evitar que una ventaja temprana modifique el funcionamiento colectivo, ya que considera indispensable sostener el mismo nivel de concentración durante los 90 minutos.

La fortaleza mental, el reto para los Tuzos

El central brasileño también descartó que exista preocupación por el estado físico del plantel, al asegurar que el equipo se encuentra en buenas condiciones para afrontar la carga de partidos. Sin embargo, reconoció que el aspecto mental será determinante para responder mejor en momentos de presión.

“Físicamente estamos muy bien, pero la parte mental es algo que tenemos que trabajar. Hicimos un gol muy temprano y eso nos trajo una comodidad que en este partido no supimos administrar”, comentó.

Con ese diagnóstico, Pachuca prepara el duelo frente al León, donde buscará reencontrarse con su estilo de juego y sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea dentro del Apertura 2026. El conjunto hidalguense intentará reflejar en la cancha las correcciones realizadas durante la semana y demostrar el potencial que, según Bauermann, puede llevarlo lejos en la competencia.

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