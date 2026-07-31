Lukas Nmecha castiga al Sunderland y firma el triunfo del Leeds United en Estados Unidos

Los Black Cats no han podido ganar en la Premier League Summer Series que se lleva a cabo en territorio estadounidense al sumar dos descalabros al hilo

Leeds suma su primera victoria en el torneo amistoso | IMAGN IMAGES via Reuters

El Leeds United venció 1-0 al Sunderland en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, dentro de la actividad de la Premier League Summer Series, torneo amistoso que busca acercar el fútbol inglés a los aficionados en Estados Unidos. La diferencia estuvo en la anotación de Lukas Nmecha durante los primeros minutos.

El conjunto de Leeds aprovechó una falla en la salida de los Black Cats para abrir el marcador al minuto 8. Nmecha recuperó el balón y sacó un disparo de larga distancia que sorprendió al portero Melker Ellborg, quien realizó un recorrido tardío hacia su arco y no logró evitar que el esférico pegara en la base del poste antes de entrar.

Sunderland intentó responder después del golpe inicial, pero tuvo dificultades para enlazar a Brian Brobbey con el resto de sus compañeros. El delantero quedó aislado durante varios tramos del primer tiempo, mientras el cuadro rival cerró los espacios y evitó que los ataques llegaran con claridad al área.

La oportunidad más clara de los Black Cats durante la primera mitad apareció al minuto 24, cuando Romain Mundle envió un centro desde el costado izquierdo. Brobbey no consiguió rematar y terminó retrasando el balón hacia Enzo Le Fée, quien conectó un disparo defectuoso que pasó por un costado de la portería.

Leeds mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar su ventaja cinco minutos más tarde. Jayden Bogle recibió el esférico con espacio y ejecutó un tiro cruzado que salió apenas desviado, acción que confirmó el mayor peligro generado por el conjunto blanco durante la primera parte.

Para el complemento, los dos entrenadores realizaron varias modificaciones con el objetivo de observar a distintos elementos de sus planteles. Los cambios alteraron el ritmo del partido y permitieron que Sunderland adelantara líneas. Timur Tuterov tuvo el empate al minuto 52 con un remate de cabeza que pasó cerca del poste.

Leeds volvió a acercarse al arco rival al minuto 77 por medio de una acción individual de Joel Piroe, quien ingresó al área y cedió el balón a Daniel James. El atacante sacó un disparo potente, pero dirigido al centro, por lo que el guardameta pudo contenerlo al colocar el cuerpo y mantener la diferencia mínima.

Sunderland ocupó el campo rival durante los minutos finales y buscó el empate con centros y posesiones prolongadas, aunque no encontró el remate definitivo. El Leeds United conservó la ventaja conseguida por Lukas Nmecha y sumó su primera victoria del cuadrangular, mientras los Black Cats permanecen sin puntos después de sufrir su segunda derrota consecutiva.

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