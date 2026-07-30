México vs Guatemala en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy 30 de julio
El Tri sub 20 busca cerrar la fase de grupos con paso perfecto para crecer en confianza para la siguiente ronda
La expectativa crece en Puebla para este encuentro entre dos selecciones que llegan con objetivos distintos pero con la misma necesidad: cerrar de la mejor manera la fase de grupos. México busca mantener su dominio, mientras Guatemala quiere dar un golpe importante ante uno de los favoritos del torneo.
El equipo dirigido por Álex Diego sabe que tiene una ventaja importante en la clasificación. Con seis puntos y una diferencia de goles favorable, el Tricolor solamente necesita evitar la derrota para asegurar el liderato del sector.
El Estadio Cuauhtémoc está listo para recibir un partido que definirá al líder del Grupo B del Premundial sub 20 de la Concacaf 2026. La selección mexicana llega con paso perfecto y sin recibir gol, pero enfrente tendrá a una Guatemala que todavía tiene posibilidades de quedarse con la primera posición.
Bienvenidos al México vs Guatemala
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre México y Guatemala por el Premundial sub 20 de Concacaf 2026! La selección mexicana juvenil vuelve a escena con un objetivo claro: avanzar en el torneo y mantener vivo el sueño de conseguir uno de los boletos rumbo al próximo Mundial sub 20 y a los Juegos Olímpicos.
El conjunto dirigido por Alex Diego afronta un nuevo desafío dentro de una competencia donde cada partido tiene un peso importante. Frente estará Guatemala, una selección que históricamente ha mostrado crecimiento en categorías juveniles y que buscará complicar el camino del combinado tricolor.
Este duelo representa una nueva oportunidad para observar a las futuras figuras del fútbol mexicano, en una generación que busca seguir los pasos de jugadores que utilizaron estos torneos como plataforma para llegar a la selección mayor.
A través de este minuto a minuto de Claro Sports podrás seguir todos los detalles del encuentro: goles, jugadas importantes, cambios, tarjetas y todo lo que ocurra durante el partido entre México y Guatemala en el Premundial Sub-20 Concacaf 2026.