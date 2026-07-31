Boca elimina a O’Higgins en penales con Álvaro Montero como figura

El ‘Xeneize’ clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias a la buena actuación de Montero en penales.

Álvaro Montero ante O’Higgins | Luis ROBAYO / AFP.

Boca Juniors avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 después de eliminar a O’Higgins en una serie que se resolvió desde el punto penal. El equipo argentino perdió 1-0 en la vuelta disputada en Chile, resultado que igualó el marcador global 1-1, pero se impuso 4-3 en la tanda para mantenerse en competencia.

La serie llegó al partido de vuelta con ventaja mínima para Boca, que había ganado 1-0 en La Bombonera con gol de Miguel Merentiel. En Rancagua, O’Higgins necesitaba ganar para forzar los penales o por una diferencia mayor para clasificar en tiempo regular. El equipo chileno encontró el gol en el segundo tiempo, cuando Panchito González marcó el 1-0 al minuto 72 y llevó la definición a los disparos desde los once pasos.

Boca Juniors sufre ante O’Higgins, pero responde en los penales

El gol de O’Higgins cambió el trámite del partido y puso a Boca ante un cierre con margen reducido. El equipo argentino no logró recuperar la ventaja en el marcador global durante el tiempo regular, por lo que la clasificación quedó sujeta a la tanda.

Desde los penales, Boca sostuvo la serie. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Jorge Figal y Lautaro Blanco marcaron para el equipo argentino, mientras que Tomás Aranda falló su ejecución. En O’Higgins convirtieron Panchito González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela, pero Thiago Vecino no acertó su disparo y Luis Pavez se encontró con la intervención del arquero Montero.

Con ese 4-3 en la tanda, Boca cerró una clasificación que le permite seguir en el torneo continental. La eliminación deja fuera a O’Higgins después de haber igualado la serie en el global y haber llevado la definición hasta el último recurso.

¿Contra quién juega Boca Juniors en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Boca Juniors enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino llega a esa instancia tras superar el repechaje, mientras que Recoleta esperaba rival en el cuadro principal del torneo.

La serie de octavos se jugará a partidos de ida y vuelta. CONMEBOL deberá confirmar fechas, horarios y sedes para el cruce, así como el orden definitivo de localía. Boca llega a esta ronda con una clasificación marcada por los penales y con la obligación de corregir lo mostrado en la vuelta ante O’Higgins.

Para el equipo argentino, el pase evita una eliminación en fase previa a octavos y lo mantiene en carrera por el título. Para O’Higgins, queda una serie en la que logró empatar el global, pero no pudo completar la clasificación en la tanda.

Te puede interesar