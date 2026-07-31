Bucaramanga vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

El ‘Leopardo’ quiere certificar su golpe de opinión en el debut, donde venció a Millonarios en El Campín.

Bucaramanga vs Llaneros, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Bucaramanga vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy 30 de julio de 2026?

Este duelo, válido por la segunda fecha del campeonato liguero, tendrá su pitazo inicial a partir de las 8:00 de la noche (hora COL) con el arbitraje de Jonathan Ortiz (Nariño). Win Sports y Win+ Fútbol tienen los derechos del juego, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Bucaramanga vs Llaneros: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Carlos Romaña, José Ortiz, José García; Fabry Castro, Leonardo Flóres, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza; Ómar Albornoz; Émerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Así forma Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Francisco Meza, Howell Mena, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Yorleys Mena. DT: José Luis García.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

Consultando con Gemini, el vaticinio se basa en un claro favoritismo para Bucaramanga en el Américo Montanini, abriendo la segunda fecha del torneo. El factor de la localía pesa, ya que los ‘Leopardos’ suelen hacerse fuertes en casa, además de la diferencia de plantilla. Sin embargo, plantean una expectativa inferior a los 2.5 goles por la solidez defensiva de ambos.

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