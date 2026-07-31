México sub 20 cierra fase de grupos con goleada ante Guatemala y paso perfecto en el Premundial de Concacaf

La selección mexicana sub 20 mantuvo su paso perfecto en el Premundial de Concacaf 2026 con una nueva goleada y una defensa que sigue sin recibir gol

Camberos sigue anotando con México | Imago7

La selección mexicana sub 20 cerró la fase de grupos del Premundial de Concacaf 2026 con una actuación contundente al derrotar 4-0 a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo dirigido por Álex Diego confirmó su buen momento en el torneo, mantuvo su portería en cero por tercer partido consecutivo y aseguró el liderato del Grupo B con una campaña perfecta.

El encuentro tuvo un inicio más complicado de lo esperado para el Tricolor, ya que Guatemala presentó un bloque defensivo ordenado y consiguió limitar los espacios durante gran parte de la primera mitad. México dominó la posesión y buscó constantemente generar peligro, pero tuvo dificultades para encontrar profundidad en los últimos metros.

Cuando parecía que el descanso llegaría con el empate sin goles, apareció Diego Ramírez en el momento más importante del primer tiempo. El delantero mexicano aprovechó un servicio dentro del área y conectó un remate de cabeza para abrir el marcador y darle tranquilidad al equipo de Álex Diego antes del entretiempo.

Para la segunda parte, México salió con mayor intensidad y rápidamente encontró espacios ante una selección guatemalteca que comenzó a resentir el desgaste físico. El Tricolor mantuvo el control del balón y aumentó la presión ofensiva para buscar una ventaja más amplia.

El segundo golpe llegó al minuto 55 por conducto de Hugo Camberos. El futbolista de Chivas recibió un balón en una acción frente al portero guatemalteco y definió con un disparo colocado para ampliar la ventaja mexicana y conseguir su tercer gol del torneo.

Con el marcador a favor, México manejó el ritmo del encuentro y aprovechó los espacios que dejó Guatemala en busca de una reacción. Al minuto 65 apareció Luis Gamboa, quien recibió un pase profundo, quedó frente al arquero rival y definió con un disparo cruzado para colocar el 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc.

En los minutos finales, el equipo mexicano no bajó la intensidad y continuó buscando aumentar la diferencia. Guatemala intentó resistir con un bloque más retrasado, pero México mantuvo la posesión y controló por completo las acciones rumbo al cierre del partido.

El último festejo llegó al minuto 89 gracias a Sahiel Cedillo, quien ejecutó de gran manera un tiro libre con pierna izquierda. El mediocampista mexicano sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería para sellar el 4-0 definitivo y completar una fase de grupos perfecta para el conjunto nacional.

Con este resultado, la selección mexicana sub 20 terminó la primera ronda del Premundial de Concacaf 2026 con tres victorias, nueve puntos, nueve goles a favor y sin recibir anotaciones. Ahora, el Tricolor avanzará como líder del Grupo B con el objetivo de conquistar el torneo y asegurar su boleto al Mundial sub 20 de 2027, además de mantener viva la posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

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