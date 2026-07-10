Guido Pizarro confirma interés de River Plate por Ángel Correa

El estratega aseguró que pese al interés del equipo argentino el delantero sigue en los planes de Tigres para el debut ante Xolos en el Apertura 2026 de Liga MX

River Plate busca a Ángel Correa, pero Tigres todavía cuenta con él | Imago7

El director técnico de Tigres, Guido Pizarro, reconoció que existe un interés real de River Plate por Ángel Correa. Sin embargo, aseguró que el delantero continúa comprometido con el equipo y está contemplado para viajar con el plantel al arranque del Apertura 2026 ante Xolos, pese a no haber disputado minutos durante los partidos amistosos de pretemporada.

“Con el caso de Ángel, un poco por todo lo que está saliendo, creo que él es un jugador muy importante para nosotros. Se ha comportado de maravilla desde el primer día, es un profesional y está acá con nosotros. Contamos con él.

Es real la posibilidad de la que se está hablando, pero él también está enfocado acá y preparándose para el inicio del torneo. Sí, estando con nosotros, lo vamos a contemplar. Es un jugador nuestro y hoy en día está acá con nosotros”, comentó.

Cabe destacar que la oferta del conjunto argentino rondó los 13 millones de dólares e incluía a un jugador en la negociación, Maximiliano Salas, quien no despertó el interés de la directiva felina. Asimismo, Pizarro negó que exista una fecha límite establecida para definir las negociaciones entre ambos clubes.

“Sí, sinceramente son temas que está tratando la directiva. Yo recién hablaba de la admiración y el respeto que le tengo a Ángel por cómo se ha comportado desde el primer día, como profesional y por la manera en que está llevando esta situación. Después, es una posibilidad real y dependerá de los clubes. A mí me ocupa que el equipo trabaje, compita y prepare el inicio del torneo de la mejor manera”, añadió.

Por otro lado, Pizarro reconoció que, si la decisión dependiera de él, no dejaría salir al campeón del mundo, al considerar que se trata de un futbolista diferencial para cualquier equipo.

“Sabemos la calidad que tiene Ángel y ningún entrenador quisiera dejarlo ir. Sabemos que es un jugador fundamental y que un club como River lo quiera venir a buscar, además de los números de los que se está hablando, habla de la magnitud del jugador que es. Pero yo, como persona, siempre trato de escuchar a los jugadores, de entender lo que sienten.

A mí, como entrenador, me ocupa que el equipo sea competitivo. Hoy contamos con él, es una posibilidad real lo que se está hablando, pero nuestra prioridad es enfocarnos en lo que tenemos que hacer para iniciar el torneo de la mejor manera”, culminó.

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